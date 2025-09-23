Страх і паніка у Криму: ЗМІ повідормили про удар ЗСУ небаченої сили

У ніч проти 21 вересня Збройні сили України здійснили успішну атаку дронами й ракетами по низці військових об’єктів окупаційних сил Росії в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив телеграм-канал Astra, посилаючись на джерела в екстрених службах.

Фото: з відкритих джерел

За даними журналістів, безпілотники завдали удару по мобільному пункту управління 31-ї дивізії протиповітряної оборони РФ поблизу села Волочаївка, що в Роздольненському районі. Внаслідок атаки було знищено радіолокаційну установку, яка є важливою складовою системи виявлення повітряних цілей.

Інший дрон влучив у районі села Донське (Сімферопольський район), де пошкодив зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С1". Унаслідок вибуху поранення отримав один російський військовий.

Також зафіксовано ще один удар, ймовірно, з використанням протиплавських ракет "Нептун", у районі села Вітіно (Сакський район). Ці удари призвели до серйозних пошкоджень будівель військової інфраструктури 31-ї дивізії: зруйновано казарму, клуб, навчальний корпус і їдальню.

У Міноборони РФ заявили, що в ту ж ніч над Кримом було нібито збито 12 безпілотників, ще 4 БПЛА були знищені над акваторією Чорного моря. Проте дані про руйнування свідчать про інше — частина українських ударів досягла цілей.

Це не перша успішна операція ГУР і ЗСУ на півострові за останній час. Напередодні українським військовим вдалося знищити російські літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" на військовому аеродромі в Криму. Тоді ж було уражено й військовий вертоліт Мі-8.

Раніше повідомлялося про атаки, в результаті яких були знищені три вертольоти Мі-8, а також пошкоджено радіолокаційну станцію "Небо-У" — одну з ключових ланок російської ППО.

Як вже писали "Коментарі", Угорщина висловила стурбованість через нещодавню дронову атаку на територію Польщі, що сталася 10 вересня. Однак, незважаючи на це, офіційний Будапешт вважає за необхідне зберігати дипломатичні зв'язки з Росією — державою, яка й здійснила цю атаку. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в інтерв'ю "Громадському" 22 вересня.