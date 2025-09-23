Страх и паника в Крыму: СМИ сообщили об ударе ВСУ невиданной силы

В ночь на 21 сентября Вооруженные силы Украины совершили успешную атаку дронами и ракетами по ряду военных объектов оккупационных сил России во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщил телеграмм-канал Astra, ссылаясь на источники в экстренных службах.

Фото: из открытых источников

По данным журналистов, беспилотники нанесли удар по мобильному пункту управления 31-й дивизии противовоздушной обороны РФ вблизи села Волочаевка в Раздольненском районе. В результате атаки была уничтожена радиолокационная установка, которая является важной составляющей системы обнаружения воздушных целей.

Другой дрон попал в районе села Донское (Симферопольский район), где повредил зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1". В результате взрыва ранения получил один российский военный.

Также зафиксирован еще один удар, вероятно, с использованием противоплавающих ракет "Нептун", в районе села Витино (Сакский район). Эти удары привели к серьезным повреждениям зданий военной инфраструктуры 31-й дивизии: разрушены казарма, клуб, учебный корпус и столовая.

В Минобороны РФ заявили, что в ту же ночь над Крымом были якобы сбиты 12 беспилотников, еще 4 БПЛА были уничтожены над акваторией Черного моря. Однако данные о разрушениях свидетельствуют о другом — часть украинских ударов достигла целей.

Это не первая успешная операция ГУР и ВСУ на полуострове за последнее время. Накануне украинским военным удалось уничтожить российские самолеты-амфибии Бе-12 "Чайка" на военном аэродроме в Крыму. Тогда же был поражен и военный вертолет Ми-8.

Ранее сообщалось об атаках, в результате которых были уничтожены три вертолета Ми-8, а также повреждена радиолокационная станция "Небо-У" — одно из ключевых звеньев российского ПВО.

