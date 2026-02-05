logo_ukra

Стаття 5 для України: Фінляндія розповіла США, чому Європа у паніці

Гельсінкі побоюється, що порівняння з п'ятою статтею НАТО може послабити сам Альянс

5 лютого 2026, 07:40
Автор:
Кравцев Сергей

Фінляндія закликала Сполучені Штати утриматися від опису майбутніх зобов'язань щодо безпеки України як "подібних до статті 5 НАТО", оскільки це може підірвати основи Північноатлантичного альянсу. Про це йдеться в повідомленні Держдепартаменту США від 20 січня, яке опинилося в розпорядженні POLITICO.

Згідно з документом, міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен обговорила це питання з членами Палати представників США Джеком Бергманом та Сарою Елфрет із Комітету збройних сил. Вона наголосила, що Росія залишається "довгостроковою стратегічною загрозою", і застерегла Захід від "слабкої" мирної угоди, яка б позбавила Україну можливості захиститися від нової агресії РФ.

Водночас Валтонен попередила, що гарантії безпеки для України, які формулюються за аналогією зі статтею 5, можуть призвести до небезпечного змішування зобов'язань НАТО з двосторонніми або багатосторонніми домовленостями поза межами Альянсу. За її словами, між НАТО та майбутніми гарантіями для України потрібен "захисний бар'єр". Аналогічну позицію, як випливає із телеграми, поділяє і міністр оборони Фінляндії.

Фінська влада підкреслює, що хоче забезпечити Україні максимально надійну підтримку, проте сама концепція юридично жорстких гарантій залишається чутливим питанням. При цьому Гельсінкі, як і раніше, вважає, що довгострокове майбутнє України – у НАТО.

Колишні представники Альянсу та аналітики зазначають, що використання терміну "стаття 5" поза контекстом НАТО може спровокувати Москву перевірити, наскільки реальні такі обіцянки, а у разі неготовності Заходу відповісти – поставити під сумнів силу Альянсу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — доведеться ще почекати: Зеленський назвав рік, коли може бути завершено війну.




Джерело: https://www.politico.com/news/2026/02/04/dont-mention-article-5-finland-warns-us-on-ukraine-00766043
