Статья 5 для Украины: Финляндия поведала США, почему Европа в панике

Финляндия призвала Соединенные Штаты воздержаться от описания будущих обязательств по безопасности Украины как "подобных статье 5 НАТО", поскольку это может подорвать основы Североатлантического альянса. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США от 20 января, оказавшейся в распоряжении POLITICO.

Украина-НАТО. Фото: из открытых источников

Согласно документу, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен обсудила этот вопрос с членами Палаты представителей США Джеком Бергманом и Сарой Элфрет из Комитета по вооруженным силам. Она подчеркнула, что Россия остается "долгосрочной стратегической угрозой", и предостерегла Запад от "слабого" мирного соглашения, которое лишило бы Украину возможности защититься от новой агрессии РФ.

В то же время Валтонен предупредила, что гарантии безопасности для Украины, формулируемые по аналогии со статьей 5, могут привести к опасному смешению обязательств НАТО с двусторонними или многосторонними договоренностями вне Альянса. По ее словам, между НАТО и будущими гарантиями для Украины необходим "защитный барьер". Аналогичную позицию, как следует из телеграммы, разделяет и министр обороны Финляндии.

Финские власти подчеркивают, что хотят обеспечить Украине максимально надежную поддержку, однако сама концепция юридически жестких гарантий остается чувствительным вопросом. При этом Хельсинки по-прежнему считает, что долгосрочное будущее Украины – в НАТО.

Бывшие представители Альянса и аналитики отмечают, что использование термина "статья 5" вне контекста НАТО может спровоцировать Москву проверить, насколько реальны такие обещания, а в случае неготовности Запада ответить – поставить под сомнение силу самого Альянса.

Читайте также на портале "Комментарии" — придется еще подождать: Зеленский назвал год, когда может быть завершена война.



