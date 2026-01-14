Starlink на службі Кремля: які дрони тепер стають справжньою проблемою для України

Російські війська почали оснащувати ударні безпілотники "Молнія-2" супутниковими терміналами Starlink, що суттєво підвищило їхні бойові можливості та ефективність на полі бою. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Дрон "Молнія-2". Фото: з відкритих джерел

За даними аналітиків, Росія послідовно нарощує виробництво та використання недорогих ударних дронів, створюючи для своїх підрозділів більш вигідні умови ведення бойових дій. Ці безпілотники стали важливим елементом тактики РФ щодо завдання ударів в оперативному тилу Сил оборони України.

Військовий оглядач Костянтин Машовець 13 січня зазначив, що Москва активно інвестує у випуск "Молнія-2" та її модифікацій. При цьому він назвав перебільшеними повідомлення про витрати РФ у понад 1 млрд доларів на виробництво понад 900 тисяч таких дронів за період із січня по серпень 2025 року – реальні цифри, за його оцінкою, щонайменше вдвічі нижчими. Машовець наголосив, що "Молнія-2" стійка до впливу засобів радіоелектронної боротьби, іноді оснащується Starlink і має вигідне для окупантів співвідношення ціни та можливостей.

В ISW нагадали, що елітний російський Центр перспективних безпілотних технологій "Рубікон" почав застосовувати варіанти "Молнія-2" із супутниковим зв'язком ще у грудні 2025 року. Ймовірно, це дозволило збільшити дальність їхнього польоту більш ніж до 230 км. проти приблизно 50 км. при використанні мобільних мереж.

Аналітики наголошують, що РФ масштабує виробництво та адаптацію дронів для підтримки кампанії повітряної ізоляції поля бою, включаючи удари по дорогах, залізницях та мостах. Ці дії спрямовані на ослаблення логістики України та створення умов нових наступальних операцій, попереджає ISW.

