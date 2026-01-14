Starlink на службе Кремля: какие дроны теперь становятся настоящей проблемой для Украины

Российские войска начали оснащать ударные беспилотники "Молния-2" спутниковыми терминалами Starlink, что существенно повысило их боевые возможности и эффективность на поле боя. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

Дрон "Молния-2". Фото: из открытых источников

По данным аналитиков, Россия последовательно наращивает производство и внедрение недорогих ударных дронов, создавая для своих подразделений более выгодные условия ведения боевых действий. Эти беспилотники стали важным элементом тактики РФ по нанесению ударов в оперативном тылу Сил обороны Украины.

Военный обозреватель Константин Машовец 13 января отметил, что Москва активно инвестирует в выпуск "Молнии-2" и ее модификаций. При этом он назвал преувеличенными сообщения о расходах РФ в более чем 1 млрд долларов на производство свыше 900 тысяч таких дронов за период с января по август 2025 года – реальные цифры, по его оценке, как минимум вдвое ниже. Машовец подчеркнул, что "Молния-2" устойчива к воздействию средств радиоэлектронной борьбы, иногда оснащается Starlink и имеет выгодное для оккупантов соотношение цены и возможностей.

В ISW напомнили, что элитный российский Центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон" начал применять варианты "Молнии-2" со спутниковой связью еще в декабре 2025 года. Вероятно, это позволило увеличить дальность их полета более чем до 230 км — против примерно 50 км при использовании мобильных сетей.

Аналитики подчеркивают, что РФ масштабирует производство и адаптацию дронов для поддержки кампании воздушной изоляции поля боя, включая удары по дорогам, железным дорогам и мостам. Эти действия направлены на ослабление логистики Украины и создание условий для новых наступательных операций, предупреждает ISW.

