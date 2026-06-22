Старий друг ЦРУ на мегапосаді: на Заході назвали ключову фігуру в Україні для закінчення війни

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов може відіграти одну з визначальних ролей у процесі майбутнього врегулювання російсько-української війни. Таку оцінку висловили західні експерти Майкл Вайс та Марк Полімеропулос у розмові в подкасті The Bulwark, звернувши увагу на його вплив і міжнародні контакти.

Майкл Вайс та Марк Полімеропулос. Фото: The Bulwark

Журналіст The Insider Майкл Вайс зазначив, що нинішня посада Буданова в українській системі, як очільника ОП, дозволяє йому бути безпосередньо залученим до ухвалення стратегічних рішень, які можуть визначати формат можливих переговорів у майбутньому. За його словами, західні партнери сприймають Буданова як людину, яка має глибоке розуміння як військової ситуації, так і політичних процесів.

"Він буде людиною, яка визначатиме будь-яке майбутнє врегулювання цієї війни. Це вселяє більше впевненості американській стороні в тому, що ми можемо довіряти українцям", – сказав журналіст.

Крім того Вайс додав, що Буданов був "дуже близький до американців" і під час візитів до США співробітники ЦРУ його сприймають, як "старого друга".

Своєю чергою колишній співробітник ЦРУ Марк Полімеропулос звернув увагу на роль особистих зв’язків у сфері міжнародної безпеки. Він зазначив, що співпраця між спецслужбами часто базується не лише на інституціях, а й на довірі між конкретними людьми.

"З Будановим, який зараз перебуває на мегаполітичній посаді, ви можете вести складні розмови, тому що ви разом пройшли через дуже багато речей. І це дійсно важливо", – сказав Полімеропулос.

Крім того, у розмові вони також згадували досвід спільних операцій, зокрема евакуацію з Афганістану у 2021 році. За словами Полімеропулоса, українські фахівці відігравали важливу роль у процесі виведення людей, колли американські війська покидали країну, а Вайс зазначив, що саме Кирило Буданов був залучений до координації операцій.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Буданов дав прогноз та назвав дві ключові умови, коли може відбутися розпад Росії.