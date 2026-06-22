Старий друг ЦРУ на мегапосаді: на Заході назвали ключову фігуру в Україні для закінчення війни

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Slava Kot
Керівник Офісу президента України Кирило Буданов може відіграти одну з визначальних ролей у процесі майбутнього врегулювання російсько-української війни. Таку оцінку висловили західні експерти Майкл Вайс та Марк Полімеропулос у розмові в подкасті The Bulwark, звернувши увагу на його вплив і міжнародні контакти.
Майкл Вайс та Марк Полімеропулос. Фото: The Bulwark
Журналіст The Insider Майкл Вайс зазначив, що нинішня посада Буданова в українській системі, як очільника ОП, дозволяє йому бути безпосередньо залученим до ухвалення стратегічних рішень, які можуть визначати формат можливих переговорів у майбутньому. За його словами, західні партнери сприймають Буданова як людину, яка має глибоке розуміння як військової ситуації, так і політичних процесів.
Крім того Вайс додав, що Буданов був "дуже близький до американців" і під час візитів до США співробітники ЦРУ його сприймають, як "старого друга".
Своєю чергою колишній співробітник ЦРУ Марк Полімеропулос звернув увагу на роль особистих зв’язків у сфері міжнародної безпеки. Він зазначив, що співпраця між спецслужбами часто базується не лише на інституціях, а й на довірі між конкретними людьми.
Крім того, у розмові вони також згадували досвід спільних операцій, зокрема евакуацію з Афганістану у 2021 році. За словами Полімеропулоса, українські фахівці відігравали важливу роль у процесі виведення людей, колли американські війська покидали країну, а Вайс зазначив, що саме Кирило Буданов був залучений до координації операцій.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Буданов дав прогноз та назвав дві ключові умови, коли може відбутися розпад Росії.