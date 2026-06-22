Старый друг ЦРУ на мегадолжности: на Западе назвали ключевую фигуру в Украине для окончания войны

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов может сыграть одну из определяющих ролей в процессе предстоящего урегулирования российско-украинской войны. Такую оценку высказали западные эксперты Майкл Вайс и Марк Полимеропулос в разговоре в подкасте The Bulwark, обратив внимание на его влияние и международные контакты.

Майкл Вайс и Марк Полимеропулос. Фото: The Bulwark

Журналист The Insider Майкл Вайс отметил, что нынешняя должность Буданова в украинской системе как руководителя ОП позволяет ему быть непосредственно вовлеченным в принятие стратегических решений, которые могут определять формат возможных переговоров в будущем. По его словам, западные партнеры воспринимают Буданова как человека, имеющего глубокое понимание как военной ситуации, так и политических процессов.

"Он будет человеком, который будет определять любое будущее урегулирование этой войны. Это вселяет больше уверенности американской стороне в том, что мы можем доверять украинцам", – сказал журналист.

Кроме того, Вайс добавил, что Буданов был "очень близок к американцам" и во время визитов в США сотрудники ЦРУ его воспринимают как "старого друга".

В свою очередь бывший сотрудник ЦРУ Марк Полимеропулос обратил внимание на роль личных связей в сфере международной безопасности. Он отметил, что сотрудничество между спецслужбами часто базируется не только на институтах, но и на доверии между конкретными людьми.

"С Будановым, который сейчас находится на мегаполитической должности, вы можете вести сложные разговоры, потому что вы вместе прошли через очень многое. И это действительно важно", – сказал Полимеропулос.

Кроме того, в разговоре они также упоминали опыт совместных операций, включая эвакуацию из Афганистана в 2021 году. По словам Полимеропулоса, украинские специалисты играли важную роль в процессе вывода людей, коллы американские войска покидали страну, а Вайс отметил, что именно Кирилл Буданов был вовлечен в координацию операций.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Буданов дал прогноз и назвал два ключевых условия, когда может произойти распад России.