Стало ясно, якою ціною Україна може отримати безпеку від США

Гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів залишаються єдиним реалістичним шляхом до сталого світу для України, незважаючи на прагнення Європи відігравати більш самостійну роль. Як зазначає Politico, європейські союзники Києва фактично не здатні розгорнути багатонаціональні сили без матеріально-технічної підтримки США, тоді як ключовий вплив у питанні безпеки, як і раніше, зберігає Росія.

Україна та США. Фото: з відкритих джерел

Видання наголошує, що з урахуванням провалу Будапештського меморандуму президенту України Володимиру Зеленському у поточних переговорах необхідно враховувати низку принципових чинників. Зокрема, українська сторона припускає відмову від курсу на вступ до НАТО в обмін на тверді та надійні гарантії безпеки.

Очікується, що такі гарантії можуть включати постачання крилатих ракет Tomahawk з дальністю дії до 1000 кілометрів, що дало б Україні можливість стримувати Росію, завдаючи ударів по ключових політичних та військових об'єктах.

При цьому Зеленський розраховує, що нові зобов'язання США матимуть юридично обов'язковий характер, на відміну від Будапештського меморандуму. Йдеться про формальну ратифікацію угоди Конгресом США з подальшим твердженням президентом, що поставило б гарантії для України в один ряд із двосторонніми договорами безпеки США з Японією чи Південною Кореєю.

Однак Politico вказує на ризики, що зберігаються. Навіть стаття 5 НАТО допускає різні трактування і не передбачає автоматичного військового втручання. Більше того, США з 2022 року послідовно уникають прямої участі у війні та блокують вступ України до Альянсу.

Додатковим фактором залишається позиція Кремля. Паралельні контакти між США та Росією продовжуються, а Москва, як підкреслює видання, прагне ширшої угоди з європейської безпеки. У результаті, незалежно від формальних гарантій, їхня реальна міцність може залежати від того, як їх інтерпретує Володимир Путін.

Читайте також на порталі "Коментарі" – чим закінчилися переговори з українською та російською делегаціями: Віткофф зробив заяву.



