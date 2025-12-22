Стало ясно, какой ценой Украина может получить безопасность от США

Гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов остаются единственным реалистичным путем к устойчивому миру для Украины, несмотря на стремление Европы играть более самостоятельную роль. Как отмечает Politico, европейские союзники Киева фактически не способны развернуть многонациональные силы без материально-технической поддержки США, тогда как ключевое влияние в вопросе безопасности по-прежнему сохраняет Россия.

Издание подчеркивает, что с учетом провала Будапештского меморандума президенту Украины Владимиру Зеленскому в текущих переговорах необходимо учитывать ряд принципиальных факторов. В частности, украинская сторона допускает отказ от курса на вступление в НАТО в обмен на твердые и надежные гарантии безопасности.

Ожидается, что такие гарантии могут включать поставки крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия до 1000 километров, что дало бы Украине возможность сдерживать Россию, нанося удары по ключевым политическим и военным объектам.

При этом Зеленский рассчитывает, что новые обязательства США будут иметь юридически обязательный характер – в отличие от Будапештского меморандума. Речь идет о формальной ратификации соглашения Конгрессом США с последующим утверждением президентом, что поставило бы гарантии для Украины в один ряд с двусторонними договорами безопасности США с Японией или Южной Кореей.

Однако Politico указывает на сохраняющиеся риски. Даже статья 5 НАТО допускает различные трактовки и не предполагает автоматического военного вмешательства. Более того, США с 2022 года последовательно избегают прямого участия в войне и блокируют вступление Украины в Альянс.

Дополнительным фактором остается позиция Кремля. Параллельные контакты между США и Россией продолжаются, а Москва, как подчеркивает издание, стремится к более широкому соглашению по европейской безопасности. В итоге, независимо от формальных гарантий, их реальная прочность может зависеть от того, как их интерпретирует Владимир Путин.

