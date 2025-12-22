logo

BTC/USD

89723

ETH/USD

3037.34

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Стало ясно, какой ценой Украина может получить безопасность от США
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало ясно, какой ценой Украина может получить безопасность от США

Politico пишет о том, что гарантии безопасности для Украины оказались в руках Путина

22 декабря 2025, 08:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов остаются единственным реалистичным путем к устойчивому миру для Украины, несмотря на стремление Европы играть более самостоятельную роль. Как отмечает Politico, европейские союзники Киева фактически не способны развернуть многонациональные силы без материально-технической поддержки США, тогда как ключевое влияние в вопросе безопасности по-прежнему сохраняет Россия.

Стало ясно, какой ценой Украина может получить безопасность от США

Украина и США. Фото: из открытых источников

Издание подчеркивает, что с учетом провала Будапештского меморандума президенту Украины Владимиру Зеленскому в текущих переговорах необходимо учитывать ряд принципиальных факторов. В частности, украинская сторона допускает отказ от курса на вступление в НАТО в обмен на твердые и надежные гарантии безопасности. 

Ожидается, что такие гарантии могут включать поставки крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия до 1000 километров, что дало бы Украине возможность сдерживать Россию, нанося удары по ключевым политическим и военным объектам.

При этом Зеленский рассчитывает, что новые обязательства США будут иметь юридически обязательный характер – в отличие от Будапештского меморандума. Речь идет о формальной ратификации соглашения Конгрессом США с последующим утверждением президентом, что поставило бы гарантии для Украины в один ряд с двусторонними договорами безопасности США с Японией или Южной Кореей.

Однако Politico указывает на сохраняющиеся риски. Даже статья 5 НАТО допускает различные трактовки и не предполагает автоматического военного вмешательства. Более того, США с 2022 года последовательно избегают прямого участия в войне и блокируют вступление Украины в Альянс.

Дополнительным фактором остается позиция Кремля. Параллельные контакты между США и Россией продолжаются, а Москва, как подчеркивает издание, стремится к более широкому соглашению по европейской безопасности. В итоге, независимо от формальных гарантий, их реальная прочность может зависеть от того, как их интерпретирует Владимир Путин.

Читайте также на портале "Комментарии" — чем закончились переговоры с украинской и российской делегациями: Уиткофф сделал заявление.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.eu/article/ukraine-security-guarantees-have-been-put-in-vladimir-putin-hands/
Теги:

Новости

Все новости