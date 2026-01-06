Стало відомо, яку тему замовчуватиме "Коаліція охочих", щоб не злити США

Європейські чиновники вважають, що обговорення Гренландії на саміті "Коаліції охочих" може роздратувати США. Тому цього питання уникатимуть, щоб не зірвати мирний процес щодо України. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє рейтингове видання "Politico".

Коаліція охочих. Фото: з відкритих джерел

Представник Єлисейського палацу розповів виданню, що зустріч "Коаліції охочих" спрямована на поглиблення узгодженості між Україною, ЄС та США після завершення війни. Він зазначив, що участь Сполучених Штатів у цьому контексті є вирішальною.

Тому "будь-яка спроба перенести фокус на Гренландію ризикує розпалити гнів Трампа", цитує Politico представника ЄС.

У публікації йдеться, що під час брифінгу в Єлисейському палаці не прозвучало жодного слова про заяви президента США щодо Гренландії.

Представники європейських країн "відчайдушно намагаються уникнути" зриву мирного процесу в Україні, оскільки нещодавно президент країни Володимир Зеленський заявив про готовність угоди "на 90 відсотків".

З огляду на це "винесення Гренландії за дужки зустрічі" може влаштовувати представників багатьох країн.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент США Дональд Трамп ще під час першого терміну не приховував прагнення встановити контроль над Гренландією, проте тепер його риторика стала помітно жорсткішою. Як повідомляє Sky News, інтерес Вашингтона до найбільшого острова світу пояснюється щонайменше двома важливими причинами.

Гренландія є напівавтономною територією Данії та налічує близько 57 тисяч жителів. При цьому острів має ключове значення для безпеки Заходу: він входить у сферу відповідальності НАТО і на його території розміщена велика американська військова база.



