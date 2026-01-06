Стало известно, какую тему будет замалчивать "Коалиция желающих", чтобы не злить США

Европейские чиновники считают, что обсуждение Гренландии на саммите "Коалиции желающих" может разозлить США. Поэтому этого вопроса будут избегать, чтобы не сорвать мирный процесс по Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает рейтинговое издание "Politico".

Коалиция желающих. Фото: из открытых источников

Представитель Елисейского дворца рассказал изданию, что встреча "Коалиции желающих" направлена на углубление согласованности между Украиной, ЕС и США по завершению войны. Он отметил, что участие Соединенных Штатов в этом контексте является решающим.

Поэтому "любая попытка перенести фокус на Гренландию рискует разжечь гнев Трампа", цитирует Politico представителя ЕС.

В публикации говорится, что во время брифинга в Елисейском дворце не прозвучало ни одного слова о заявлениях президента США по Гренландии.

Представители европейских стран "отчаянно пытаются избежать" срыва мирного процесса по Украине, поскольку недавно президент страны Владимир Зеленский заявил о готовности соглашения "на 90 процентов".

Учитывая это "вынесение Гренландии за скобки встречи" может устраивать представителей многих стран.

Читайте также на портале "Комментарии" — США хотят заполучить Гренландию без войны: с каким предложением выступит Трамп.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп ещё во время своего первого срока не скрывал стремления установить контроль над Гренландией, однако теперь его риторика стала заметно жёстче. Как сообщает Sky News, интерес Вашингтона к крупнейшему острову мира объясняется минимум двумя важными причинами.

Гренландия является полуавтономной территорией Дании и насчитывает около 57 тысяч жителей. При этом остров имеет ключевое значение для безопасности Запада: он входит в сферу ответственности НАТО и на его территории размещена крупная американская военная база.



