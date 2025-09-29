Стало відомо, як росіяни запускають дрони по Європі: у чому секрет

Рубрики
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія застосовує свій "тіньовий" танкерний флот для запуску та управління безпілотниками, які атакують європейські країни. Про це він повідомив у вечірньому зверненні, посилаючись на дані української розвідки.
Російський дрон. Фото з відкритих джерел
Володимир Зеленський повідомив, що російські танкери стали не лише інструментом обходу санкцій проти Росії, а й частиною військової інфраструктури. За його словами, вони використовуються для розгортання систем управління дронами, що створює додаткову загрозу безпеці у Європі.
Заява президента пролунала напередодні ухвалення Європейським Союзом нового 19-го пакета санкцій проти Росії. Україна закликає, щоб обмеження зосередилися на енергетичних ресурсах Росії, зокрема танкерному флоті.
Зеленський також повідомив, що обговорював із президентом США Дональдом Трампом спільні кроки, які могли б змусити Кремль змінити позицію та зупинити війну.
Нагадаємо, що після того, як близько двох десятків дронів залетіли на територію Польщі, безпілотники також почали фіксувати у Данії, Німеччині та інших країнах.
