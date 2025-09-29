Стало відомо, як росіяни запускають дрони по Європі: у чому секрет

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія застосовує свій "тіньовий" танкерний флот для запуску та управління безпілотниками, які атакують європейські країни. Про це він повідомив у вечірньому зверненні, посилаючись на дані української розвідки.

Російський дрон. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський повідомив, що російські танкери стали не лише інструментом обходу санкцій проти Росії, а й частиною військової інфраструктури. За його словами, вони використовуються для розгортання систем управління дронами, що створює додаткову загрозу безпеці у Європі.

"Є інформація від розвідки, що росіяни використовують саме танкери для запуску та управління дронами, які запускають проти європейських країн. Це ще одне свідчення, що Балтійське море та інші моря мають бути закриті для російських танкерів – щонайменше для тіньового флоту", — сказав Зеленський.

Заява президента пролунала напередодні ухвалення Європейським Союзом нового 19-го пакета санкцій проти Росії. Україна закликає, щоб обмеження зосередилися на енергетичних ресурсах Росії, зокрема танкерному флоті.

"Особливо важливо, щоб санкції болісно вдарили по російській торгівлі енергоресурсами, по всій інфраструктурі танкерного флоту Росії", — додав президент.

Зеленський також повідомив, що обговорював із президентом США Дональдом Трампом спільні кроки, які могли б змусити Кремль змінити позицію та зупинити війну.

Нагадаємо, що після того, як близько двох десятків дронів залетіли на територію Польщі, безпілотники також почали фіксувати у Данії, Німеччині та інших країнах.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що прем’єрка Данії вперше відреагувала на атаку дронами біля аеропорту Копенгагена.

Також "Коментарі" писали, що у США назвали справжню мету польотів російських дронів у Європі.