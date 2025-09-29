Стало известно, как россияне запускают дроны по Европе: в чем секрет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия применяет свой "теневой" танкерный флот для запуска и управления беспилотниками, атакующими европейские страны. Об этом он сообщил в вечернем обращении, ссылаясь на данные украинской разведки.

Российский дрон. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский сообщил, что российские танкеры стали не только инструментом обхода санкций против России, но и частью военной инфраструктуры. По его словам, они используются для развертывания систем управления дронами, что создает дополнительную угрозу безопасности в Европе.

"Есть информация от разведки, что россияне используют именно танкеры для запуска и управления дронами, которые запускают против европейских стран. Это еще одно свидетельство, что Балтийское море и другие моря должны быть закрыты для российских танкеров — по меньшей мере, для теневого флота", — сказал Зеленский.

Заявление президента прозвучало накануне принятия Европейским Союзом нового 19-го пакета санкций против России. Украина призывает, чтобы ограничения сосредоточились на энергетических ресурсах России, в частности, танкерном флоте.

"Особенно важно, чтобы санкции болезненно ударили по российской торговле энергоресурсами, по всей инфраструктуре танкерного флота России", – добавил президент.

Зеленский также сообщил, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом общие шаги, которые могли бы вынудить Кремль изменить позицию и остановить войну.

Напомним, что после того, как около двух десятков дронов залетели на территорию Польши, беспилотники также начали фиксироваться в Дании, Германии и других странах.

