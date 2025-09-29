Стало известно, как россияне запускают дроны по Европе: в чем секрет

Рубрики
Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия применяет свой "теневой" танкерный флот для запуска и управления беспилотниками, атакующими европейские страны. Об этом он сообщил в вечернем обращении, ссылаясь на данные украинской разведки.
Российский дрон. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский сообщил, что российские танкеры стали не только инструментом обхода санкций против России, но и частью военной инфраструктуры. По его словам, они используются для развертывания систем управления дронами, что создает дополнительную угрозу безопасности в Европе.
Заявление президента прозвучало накануне принятия Европейским Союзом нового 19-го пакета санкций против России. Украина призывает, чтобы ограничения сосредоточились на энергетических ресурсах России, в частности, танкерном флоте.
Зеленский также сообщил, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом общие шаги, которые могли бы вынудить Кремль изменить позицию и остановить войну.
Напомним, что после того, как около двух десятков дронов залетели на территорию Польши, беспилотники также начали фиксироваться в Дании, Германии и других странах.
