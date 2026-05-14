Стало відомо, скільки пропонують платити військовим на передовій

Президент України Володимир Зеленський заявляв про збільшення виплат військовим — максимально до 400 тис. грн. У Раді розповіли, які розміри додаткових виплат розглядає уряд.

Військові. Ілюстративне фото

Народний депутат Олексій Гончаренко показав проєкт постанови Кабміну про додаткову доплату військовим. Політик наголосив, що це проєкт, який ще не ухвалили — саме над ним зараз триває робота. За його словами, це буде стосуватись мобілізованих, контрактників та іноземних громадян.

Попередньо, уряд планує встановити:

100 000 грн – за участь у бойових діях в тому числі на тимчасово окупованих територій, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора, на території держави-агресора (з розрахунку на місяць пропорційно часу участі у таких діях),

170 000 грн — одноразова винагорода за виконання бойових (спеціальних) завдань під час ведення бойових дій в складі військової частини (підрозділу, зокрема зведеного) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до взводного опорного пункту,

25 000 грн – за знищення живої сили противника (за кожного знищеного військового противника у стрілецькому та рукопашному бою, за умови підтвердження відповідною відеофіксацією),

250 000 грн — за взяття в полон противника;

20 000 грн - в розрахунку на добу — за ведення штурмових дій у разі відновлення (повернення) позицій (будівель, споруд), захоплених інфільтрованими групами (підрозділами) противника, у глибині оборони своїх військ;

40 000 гривень в розрахунку на добу — за ведення штурмових дій у разі захоплення позицій (будівель, споруд) безпосередньо на лінії бойового зіткнення або у глибині оборони противника,

50 000 – тим, які виконують бойові (спеціальні) завдання на пунктах управління органів військового управління (в розрахунку на місяць пропорційно часу виконання таких завдань),

всім, хто не зазначений вище – додаткова винагорода у розмірі до 30 000 гривень в розрахунку на місяць.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, за який період, на думку нардепів, військовий може купити квартиру в Києві.



