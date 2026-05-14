Стало известно, сколько предлагают платить военным на передовой

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял об увеличении выплат военным – максимально до 400 тыс. грн. В Раде рассказали, какие размеры дополнительных выплат рассматривает правительство.

Военные. Иллюстративное фото

Народный депутат Алексей Гончаренко показал проект постановления Кабмина о дополнительной доплате военным. Политик подчеркнул, что это еще не принятый проект — именно над ним сейчас идет работа. По его словам, это будет касаться мобилизованных, контрактников и иностранных граждан.

Предварительно, правительство планирует установить:

100 000 грн – за участие в боевых действиях в том числе на временно оккупированных территорий, на территории между позициями сил обороны и позициями войск государства-агрессора, на территории государства-агрессора (в расчете на месяц пропорционально времени участия в таких действиях),

170 000 грн — одноразовое вознаграждение за выполнение боевых (специальных) задач во время ведения боевых действий в составе воинской части (подразделения, в частности сводного) первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления, контратаки) к взводному опорному пункту,

25 000 грн – за уничтожение живой силы противника (за каждого уничтоженного военного противника в стрелковом и рукопашном бою, при подтверждении соответствующей видеофиксацией),

250 000 грн – за взятие в плен противника;

20 000 грн – в расчете на сутки – за ведение штурмовых действий в случае восстановления (возвращения) позиций (зданий, сооружений), захваченных инфильтрированными группами (подразделениями) противника, в глубине обороны своих войск;

40 000 гривен в расчете на сутки – за ведение штурмовых действий в случае захвата позиций (зданий, сооружений) непосредственно на линии боевого столкновения или в глубине обороны противника,

50 000 – тем, которые выполняют боевые (специальные) задания на пунктах управления органов военного управления (в расчете на месяц пропорционально времени выполнения таких заданий),

всем, кто не указан выше – дополнительное вознаграждение в размере до 30 000 гривен в расчете на месяц.

Напомним: портал "Комментарии" писал, за какой период, по мнению нардепов, военный может купить квартиру в Киеве.



