Главная Новости Общество Война с Россией Стало известно, сколько предлагают платить военным на передовой
Стало известно, сколько предлагают платить военным на передовой

Народный депутат Гончаренко рассказал, какие дополнительные выплаты военным обсуждают в Кабмине

14 мая 2026, 15:56
Кречмаровская Наталия

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял об увеличении выплат военным – максимально до 400 тыс. грн. В Раде рассказали, какие размеры дополнительных выплат рассматривает правительство.

Военные. Иллюстративное фото

Народный депутат Алексей Гончаренко показал проект постановления Кабмина о дополнительной доплате военным. Политик подчеркнул, что это еще не принятый проект — именно над ним сейчас идет работа. По его словам, это будет касаться мобилизованных, контрактников и иностранных граждан.

Предварительно, правительство планирует установить:

  • 100 000 грн – за участие в боевых действиях в том числе на временно оккупированных территорий, на территории между позициями сил обороны и позициями войск государства-агрессора, на территории государства-агрессора (в расчете на месяц пропорционально времени участия в таких действиях),

  • 170 000 грн — одноразовое вознаграждение за выполнение боевых (специальных) задач во время ведения боевых действий в составе воинской части (подразделения, в частности сводного) первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления, контратаки) к взводному опорному пункту,

  • 25 000 грн – за уничтожение живой силы противника (за каждого уничтоженного военного противника в стрелковом и рукопашном бою, при подтверждении соответствующей видеофиксацией),

  • 250 000 грн – за взятие в плен противника;

  • 20 000 грн – в расчете на сутки – за ведение штурмовых действий в случае восстановления (возвращения) позиций (зданий, сооружений), захваченных инфильтрированными группами (подразделениями) противника, в глубине обороны своих войск;

  • 40 000 гривен в расчете на сутки – за ведение штурмовых действий в случае захвата позиций (зданий, сооружений) непосредственно на линии боевого столкновения или в глубине обороны противника,

  • 50 000 – тем, которые выполняют боевые (специальные) задания на пунктах управления органов военного управления (в расчете на месяц пропорционально времени выполнения таких заданий),

  • всем, кто не указан выше – дополнительное вознаграждение в размере до 30 000 гривен в расчете на месяц.

Напомним: портал "Комментарии" писал, за какой период, по мнению нардепов, военный может купить квартиру в Киеве.




Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/54858
