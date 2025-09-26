Стало відомо, коли та як Україна почне отримувати репарації з Росії

Посли Європейського Союзу 26 вересня розпочнуть обговорення плану надання Україні 140 млрд. євро у вигляді кредитів за рахунок заморожених активів Центробанку Росії. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

Долари. Фото: з відкритих джерел

У публікації йдеться, що згідно з проектом документа, кошти надходитимуть із приблизно 180 млрд євро, які знаходяться на рахунках Euroclear.

Гроші поступово спрямовуватимуться ЄС, що дозволить видавати Києву кредити. При цьому ЄС укласти з Euroclear договір про борг із нульовою процентною ставкою, щоб клірингова палата могла виконувати можливі майбутні зобов'язання перед Росією.

Є ще один важливий момент – Україна буде зобов'язана повертати кошти ЄС лише у випадку, якщо Кремль погодиться фінансувати відновлення країни та виплату репарацій чи санкції проти Росії будуть зняті.

Теоретично це означає, що допомога не збільшить держборг України і не вважатиметься прямим вилученням активів РФ.

Офіційний Брюссель постійно наголошував, що активи залишаться замороженими доти, доки Росія не компенсує Україні збитків від війни. Операцію буде гарантовано країнами-членами союзу.

Дискусії проходять на тлі підтримки з боку союзників Києва ідеї використання заморожених активів Росії. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц напередодні висловив повну підтримку плану.

Країни "Великої сімки" також обговорюють спільний підхід до використання активів для посилення тиску на Росію. Додатково вони розглядають санкції проти енергетичного сектора та мереж третіх країн, які допомагають Москві в торгівлі нафтою.

Раніше ЄС погодив надання Україні 45 млрд євро кредитів у рамках ініціативи G7, що базується на прибутку від російських активів. Ці позики залишаться чинними, а новий план передбачає ще близько 140 млрд євро.

Рішення має затвердити саміт ЄС у Копенгагені наступного тижня. Проте Бельгія, де зосереджено активи, виступає проти.

