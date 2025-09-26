Стало известно, когда и как Украина начнет получать репарации с России

Послы Европейского Союза 26 сентября начнут обсуждение плана предоставления Украине 140 млрд евро в виде кредитов за счет замороженных активов Центробанка России. Об этом говорится в материале "Bloomberg".

Доллары. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что согласно проекту документа, средства будут поступать из примерно 180 млрд евро, которые находятся на счетах Euroclear.

Деньги постепенно будут направляться ЕС, что позволит выдавать Киеву кредиты. При этом ЕС заключит с Euroclear договор о долге с нулевой процентной ставкой, чтобы клиринговая палата могла выполнять возможные будущие обязательства перед Россией.

Есть еще один важный момент – Украина будет обязана возвращать средства ЕС только в случае, если Кремль согласится финансировать восстановление страны и выплату репараций или если санкции против России будут сняты.

В теории это означает, что помощь не увеличит госдолг Украины и не будет считаться прямым изъятием активов РФ.

Официальный Брюссель постоянно подчеркивал, что активы останутся замороженными до тех пор, пока Россия не компенсирует Украине ущерб от войны. Операция будет гарантирована странами-членами союза.

Дискуссии проходят на фоне растущей поддержки со стороны союзников Киева идеи использования замороженных активов России. Канцлер Германии Фридрих Мерц накануне выразил полную поддержку плану.

Страны "Большой семерки" также обсуждают совместный подход к использованию активов для усиления давления на Россию. Дополнительно они рассматривают санкции против энергетического сектора и сетей третьих стран, помогающих Москве в торговле нефтью.

Ранее ЕС согласовал предоставление Украине 45 млрд евро кредитов в рамках инициативы G7, основанной на прибыли от российских активов. Эти займы останутся в силе, а новый план предусматривает еще около 140 млрд евро.

Решение должен утвердить саммит ЕС в Копенгагене на следующей неделе. Однако Бельгия, где сосредоточены активы, выступает против.

