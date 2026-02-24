Заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса в ефірі "Ми — Україна" озвучив прогнози щодо наступальних планів російських окупаційних військ на найближчий період. За його даними, основною метою агресора залишається повна окупація Донецької області.

Стало відомо, коли Путін хоче «взяти» увесь Донбас: названо місяць

"Російські окупанти до кінця березня — максимум до початку квітня хочуть захопити весь Донбас", — повідомив Паліса. Він додав, що ворог також прагне максимально просунутися в Запорізькій та Дніпропетровській областях, а вздовж кордону в Харківській та Сумській областях — створити так звані "буферні зони".

Окрім короткострокових цілей, заступник керівника ОП окреслив і подальші апетити противника. У разі успіху на першому етапі, до кінця року РФ спробує розвинути наступ, щоб створити умови для захоплення стратегічних міст Півдня:

"Противник спробує розвинути наступ для захоплення або створення умов для захоплення Запоріжжя, Херсона, Миколаєва, а потім і Одеси".

Попри масштабні плани Кремля, Павло Паліса наголосив, що наразі реальних можливостей для їх втілення у ворога немає. Він зауважив, що "поки не бачить у ворога можливостей реалізувати ці плани в найближчі пів року", що вказує на готовність Сил оборони України до стримування агресора.

