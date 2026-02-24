Заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса в эфире "Мы — Украина" озвучил прогнозы по наступательным планам российских оккупационных войск на ближайший период. По его данным, основная цель агрессора остается полная оккупация Донецкой области.

Стало известно, когда Путин хочет «взять» весь Донбасс: назван месяц

"Российские оккупанты до конца марта — максимум до начала апреля хотят захватить весь Донбасс", — сообщил Палиса. Он добавил, что враг также стремится максимально продвинуться в Запорожской и Днепропетровской областях, а вдоль границы в Харьковской и Сумской областях создать так называемые "буферные зоны".

Кроме краткосрочных целей, заместитель руководителя ОП наметил и дальнейшие аппетиты противника. В случае успеха на первом этапе, до конца года РФ попытается развить наступление, чтобы создать условия для захвата стратегических городов Юга:

"Противник попытается развить наступление для захвата или создания условий для захвата Запорожья, Херсона, Николаева, а затем и Одессы".

Несмотря на масштабные планы Кремля, Павел Палиса подчеркнул, что реальных возможностей для их воплощения у врага нет. Он отметил, что "пока не видит у врага возможностей реализовать эти планы в ближайшие полгода", что указывает на готовность сил обороны Украины к сдерживанию агрессора.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам саммита Украина — страны Северной Европы и Балтии прокомментировал информацию о намерениях США завершить войну до 4 июля. Глава государства отметил, что Украина солидарна с желанием скорейшего достижения мира.