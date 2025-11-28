logo_ukra

Стало відомо, хто замінить Єрмака на переговорах з США по мирному плану
НОВИНИ

Стало відомо, хто замінить Єрмака на переговорах з США по мирному плану

Після відставки Єрмака Україну на переговорах із командою Дональда Трампа в Маямі представить секретар РНБО Рустем Умєров.

28 листопада 2025, 23:10
Автор:
avatar

Slava Kot

В Україні відбулися несподівані зміни в команді переговорників перед ключовою зустріччю з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа щодо обговорень мирного плану. Після того як голова Офісу президента Андрій Єрмак подав у відставку, що сталося за день до візиту до Маямі, його замінить на цих переговорах секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.

Стало відомо, хто замінить Єрмака на переговорах з США по мирному плану

Рустем Умєров замінить Андрія Єрмака. Фото з відкритих джерел

За даними журналіста Financial Times Крістофера Міллера, замість Єрмака до США вирушить Умєров.

"Мені сказали, що Рустем Умеров все ж зустрінеться в Маямі з посланцями Трампа цими вихідними", — написав Міллер у соцмережах.

Раніше очікувалося, що Єрмак разом із радниками президента Володимира Зеленського проведе серію зустрічей у Маямі з ключовими представниками команди Трампа, зокрема Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, які координують обговорення мирного плану США.

Стратегічна мета цих переговорів полягає у тому, щоб узгодити позиції України та США перед тим, як Віткофф і Кушнер вирушать до Москви на зустріч з Володимиром Путіним. Однак зі звільненням Єрмака зустріч опинилася під загрозою.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у "Слузі народу" відреагували на відставку Єрмака. Голова фракції Давид Арахамія підтримав рішення президента Зеленського.

Також "Коментарі" писали про реакцію депутатки Мар'яни Безуглої на звільнення Єрмака, яка обіцяла влаштувати страйк поки той перебуватиме на посаді очільника ОП. Нардепка вважає, що після відставки Єрмака слід зосередитися на іншому прізвищі та фронті.



Джерело: https://x.com/ChristopherJM/status/1994497118590079433?s=20
