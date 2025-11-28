Стало известно, кто заменит Ермака на переговорах с США по мирному плану

В Украине произошли неожиданные изменения в команде переговорщиков перед ключевой встречей с представителями администрации президента США Дональда Трампа по обсуждению мирного плана. После того как глава Офиса президента Андрей Ермак подал в отставку за день до визита в Майами, его заменит на этих переговорах секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Рустем Умеров заменит Андрея Ермака. Фото из открытых источников

По данным журналиста Financial Times Кристофера Миллера, вместо Ермака в США отправится Умеров.

"Мне сказали, что Рустем Умеров все же встретится в Майами с посланниками Трампа в эти выходные", — написал Миллер в соцсетях.

Ранее ожидалось, что Ермак вместе с советниками президента Владимира Зеленского проведет серию встреч в Майами с ключевыми представителями команды Трампа, в частности, Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, которые координируют обсуждение мирного плана США.

Стратегическая цель этих переговоров состоит в том, чтобы согласовать позиции Украины и США перед тем, как Виткофф и Кушнер отправятся в Москву на встречу с Владимиром Путиным. Однако с увольнением Ермака встреча оказалась под угрозой.

