Стало відомо, чи продовжуватимуть США ослаблення санкцій для нафти з РФ та Ірану

Адміністрація президента США Дональда Трампа може вже найближчими днями продовжити часткове зняття санкцій із російської нафти. Як повідомляє Semafor, це рішення здатне створити прецедент і для аналогічних послаблень щодо Ірану.

Іран та Росія. Фото: із відкритих джерел

Раніше Міністерство фінансів США дозволило продаж санкційної нафти з Росії та Ірану, яка вже була на танкерах у морі. Терміни цих винятків обмежені серединою квітня. Глава відомства Скотт Бессент пояснив крок необхідністю стабілізувати ринок та збільшити пропозицію на тлі напруженості навколо Ірану.

Проте за місяць експерти не фіксують стійкого зниження цін на паливо. За їх оцінками, ефект виявився короткостроковим і здебільшого вплинув лише настрої інвесторів. Більше того, розширення кола покупців дозволило Москві та Тегерану утримувати високі ціни, що, за деякими даними, приносило Росії до 150 мільйонів доларів щодня.

Декілька колишніх чиновників, які займалися санкційною політикою, очікують, що Вашингтон продовжить діючі винятки вже цього тижня. Це може стати сигналом для подальшого пом'якшення тиску та на іранський експорт нафти.

Колишній співробітник Держдепартаменту США Едвард Фішман вважає, що посилення санкцій проти російської нафти найближчим часом не варто очікувати. На його думку, Білий дім навряд чи піде на такі кроки щонайменше до проміжних виборів, що фактично залишає простір для подальших послаблень.

