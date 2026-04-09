Стало известно, будут ли США продлевать ослабление санкций для нефти из РФ и Ирана

Администрация президента США Дональда Трампа может уже в ближайшие дни продлить частичное снятие санкций с российской нефти. Как сообщает Semafor, это решение способно создать прецедент и для аналогичных послаблений в отношении Ирана.

Иран и Россия. Фото: из открытых источников

Ранее Министерство финансов США разрешило продажу санкционной нефти из России и Ирана, которая уже находилась на танкерах в море. Сроки действия этих исключений ограничены серединой апреля. Глава ведомства Скотт Бессент объяснил шаг необходимостью стабилизировать рынок и увеличить предложение на фоне напряженности вокруг Ирана.

Однако спустя месяц эксперты не фиксируют устойчивого снижения цен на топливо. По их оценкам, эффект оказался краткосрочным и в основном повлиял лишь на настроения инвесторов. Более того, расширение круга покупателей позволило Москве и Тегерану удерживать высокие цены, что, по некоторым данным, приносило России до 150 миллионов долларов ежедневно.

Несколько бывших чиновников, занимавшихся санкционной политикой, ожидают, что Вашингтон продлит действующие исключения уже на этой неделе. Это может стать сигналом для дальнейшего смягчения давления и на иранский экспорт нефти.

Бывший сотрудник Госдепартамента США Эдвард Фишман считает, что ужесточения санкций против российской нефти в ближайшее время ожидать не стоит. По его мнению, Белый дом вряд ли пойдет на такие шаги как минимум до промежуточных выборов, что фактически оставляет пространство для дальнейших послаблений.

