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США злякалися України: розкрито цинічну причину гальмування рішення щодо ППО

За словами Бориса Пінкуса, американські виробники могли побачити в українських інженерах не лише партнерів, а й потенційного конкурента

13 серпня 2026, 17:30
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Клименко Елена

Україна зацікавлена в отриманні американських технологій, які дозволили б самостійно виробляти ракети-перехоплювачі для систем Patriot. Однак Вашингтон поки не поспішає відкривати доступ до таких розробок. Однією з головних причин можуть бути побоювання щодо витоку секретних технологій, а також високої спроможності українського оборонно-промислового комплексу. Про це заявив член Республіканської партії США Борис Пінкус. За його словами, ситуація могла змінитися після візиту керівництва Lockheed Martin до України, де американські представники спілкувалися з військовими та оцінювали можливості українських фахівців.

США злякалися України: розкрито цинічну причину гальмування рішення щодо ППО

Фото: з відкритих джерел

Пінкус стверджує, що американців вразила здатність України швидко адаптувати західне озброєння до реальних умов війни та створювати нові рішення на його основі. 

"Найвагоміше з усього цього — ризик витоку інформації про сучасні американські технології. Я маю таку інформацію з достовірних джерел", — заявив Пінкус. 

За його словами, спочатку президент США Дональд Трамп публічно допускав можливість надання Україні відповідних ліцензій. Проте після поїздки представників Lockheed Martin процес нібито загальмував. 

"Вони повернулися в захваті. І навіть злякалися. Українці можуть буквально на порожньому місці винаходити, придумувати, створювати більше і дешевше", — розповів республіканець. 

Пінкус пов’язує таку оцінку з українським бойовим досвідом. Йдеться про постійне вдосконалення західної техніки, пошук способів захисту бронемашин від дронів та створення нових засобів протидії безпілотникам. 

На його думку, саме здатність українських інженерів швидко змінювати й здешевлювати військові рішення могла привернути особливу увагу американських виробників.

"Українська антидронова система — одна з найефективніших, вона точна і дешева", — наголосив Пінкус. 

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна продовжує домагатися від партнерів додаткових ракет-перехоплювачів для систем Patriot, оскільки Росія збільшує інтенсивність застосування балістичного озброєння. Водночас доступних Україні запасів недостатньо для повноцінного прикриття міст. Про це заявив народний депутат, заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.



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