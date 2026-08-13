США испугались Украины: раскрыта циничная причина торможения решения по ПВО

Украина заинтересована в получении американских технологий, позволяющих самостоятельно производить ракеты-перехватчики для систем Patriot. Однако Вашингтон пока не торопится открывать доступ к таким разработкам. Одной из главных причин могут быть опасения утечки секретных технологий, а также высокой способности украинского оборонно-промышленного комплекса. Об этом заявил член Республиканской партии США Борис Пинкус. По его словам, ситуация могла измениться после визита руководства Lockheed Martin в Украину, где американские представители общались с военными и оценивали возможности украинских специалистов.

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Пинкус утверждает, что американцы поразили способность Украины быстро адаптировать западное вооружение к реальным условиям войны и создавать новые решения на его основе.

"Самое важное из всего этого — риск утечки информации о современных американских технологиях. У меня такая информация из достоверных источников", — заявил Пинкус.

По его словам, сначала президент США Дональд Трамп публично допускал возможность предоставления Украине соответствующих лицензий. Однако после поездки представителей Lockheed Martin процесс якобы затормозил.

"Они вернулись в восторге. И даже испугались. Украинцы могут буквально на пустом месте изобретать, придумывать, создавать больше и дешевле", — рассказал республиканец.

Пинкус увязывает такую оценку с украинским боевым опытом. Речь идет о постоянном совершенствовании западной техники, поиске способов защиты бронемашин от дронов и создании новых средств противодействия беспилотникам.

По его мнению, именно способность украинских инженеров быстро менять и удешевлять военные решения могла привлечь особое внимание американских производителей.

"Украинская антидроновая система — одна из самых эффективных, она точная и дешевая", — подчеркнул Пинкус.

Портал " Комментарии" уже писал , что Украина продолжает добиваться от партнеров дополнительных ракет-перехватчиков для систем Patriot, поскольку Россия увеличивает интенсивность применения баллистического вооружения. В то же время, доступных Украине запасов недостаточно для полноценного прикрытия городов. Об этом заявил народный депутат, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.