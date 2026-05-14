США всерйоз обговорюють порятунок путінського режиму: деталі

В американських політичних та експертних колах дедалі частіше звучить думка, що тема можливих поступок Україні поступово перетворюється на питання збереження влади Володимир Путін. Про це пише оглядач The Wall Street Journal Холман Дженкінс-молодший.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За його словами, ще недавно ідея компромісу навколо окупованих українських територій розглядалася командою Дональда Трампа як один із можливих шляхів завершення війни. Однак зараз ситуація змінюється: тиск на Київ починає сприйматися частиною західних еліт як спроба стабілізувати становище Кремля на тлі зростаючих проблем Росії.

Автор зазначає, що у країнах Східної Європи та Балтії посилюються настрої на користь продовження тиску на Москву доти, доки Росія не понесе серйозної ціни за вторгнення в Україну. У цих державах дедалі частіше вважають, що будь-яке послаблення санкцій чи територіальні поступки можуть лише відстрочити масштабнішу кризу всередині самої РФ.

Однією з ознак погіршення ситуації оглядач називає навіть святкування 9 травня у Москві. За його даними, російська влада була змушена приховувати частину стратегічної техніки через загрозу українських дальнобійних ударів безпілотниками.

Окрему увагу автор приділяє заявам Путіна про те, що війна нібито "наближається до завершення". На думку Дженкінса, такі сигнали можуть свідчити про зростаючу втому всередині Росії та розуміння Кремлем обмеженості власних ресурсів.

У статті наголошується, що російська армія продовжує зазнавати тяжких втрат, а можливості для великих наступальних операцій поступово скорочуються. При цьому Кремль, як вважає оглядач, уже не спроможний провести нову масштабну мобілізацію без ризику серйозної внутрішньої дестабілізації.

На цьому тлі Україна, за оцінками західних аналітиків, поступово перетворюється не лише на союзника НАТО, а й на один із ключових елементів майбутньої системи європейської безпеки завдяки унікальному бойовому досвіду та розвитку власного оборонного виробництва.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Лавров раптово висунув звинувачення США щодо України: чим обурений Кремль.



