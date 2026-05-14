США всерьез обсуждают спасение путинского режима: детали

В американских политических и экспертных кругах все чаще звучит мнение, что тема возможных уступок Украине постепенно превращается в вопрос сохранения власти Владимир Путин. Об этом пишет обозреватель The Wall Street Journal Холман Дженкинс-младший.

По его словам, еще недавно идея компромисса вокруг оккупированных украинских территорий рассматривалась командой Дональда Трампа, как один из возможных путей завершения войны. Однако сейчас ситуация меняется: давление на Киев начинает восприниматься частью западных элит как попытка стабилизировать положение Кремля на фоне растущих проблем России.

Автор отмечает, что в странах Восточной Европы и Балтии усиливаются настроения в пользу продолжения давления на Москву до тех пор, пока Россия не понесет серьезную цену за вторжение в Украину. В этих государствах все чаще считают, что любое ослабление санкций или территориальные уступки могут лишь отсрочить более масштабный кризис внутри самой РФ.

Одним из признаков ухудшения ситуации обозреватель называет даже празднование 9 мая в Москве. По его данным, российские власти были вынуждены скрывать часть стратегической техники из-за угрозы украинских дальнобойных ударов беспилотниками.

Отдельное внимание автор уделяет заявлениям Путина о том, что война якобы “приближается к завершению”. По мнению Дженкинса, такие сигналы могут свидетельствовать о растущей усталости внутри России и понимании Кремлем ограниченности собственных ресурсов.

В статье подчеркивается, что российская армия продолжает нести тяжелые потери, а возможности для крупных наступательных операций постепенно сокращаются. При этом Кремль, как считает обозреватель, уже не способен провести новую масштабную мобилизацию без риска серьезной внутренней дестабилизации.

На этом фоне Украина, по оценкам западных аналитиков, постепенно превращается не только в союзника НАТО, но и в один из ключевых элементов будущей системы европейской безопасности благодаря уникальному боевому опыту и развитию собственного оборонного производства.

