США відчинили вікно для російської нафти: у Вашингтоні пояснили несподіваний крок

Адміністрація президента США Дональда Трампа тимчасово дозволила Індії закуповувати російську нафту, проте у Вашингтоні наголошують: це рішення не означає пом'якшення політики щодо Кремля. Йдеться про короткостроковий захід для стабілізації світового енергетичного ринку на тлі кризи на Близькому Сході. Про це заявив міністр енергетики США Кріс Райт у коментарі телеканалу CNN.

Санкції проти Росії. Фото: з відкритих джерел

За його словами, Вашингтон надав Індії 30-денний дозвіл на закупівлю російської сировини через дефіцит нафти, що виник, який посилився на тлі війни в Ірані.

При цьому глава американського Міненерго наголосив, що стратегічний курс США залишається незмінним – обмеження доходів Росії від продажу енергоресурсів.

"Політика США щодо Росії зовсім не змінилася. Індія чудово це розуміє. Вони фактично витіснили російську нафту зі свого імпорту та збільшили закупівлі у США, Венесуели та інших країн. Індія була чудовим партнером", — зазначив Райт.

За його словами, рішення стало результатом переговорів між американською та індійською сторонами, у яких також брав участь міністр фінансів США Скотт Бессент.

Як пояснив Райт, на світовому ринку зараз склалася незвичайна ситуація: велика кількість нафти знаходиться в морі і очікувала на розвантаження в китайських портах. Однак черги на прийом танкерів там можуть сягати шести тижнів.

Щоб уникнути затримок та знизити напругу на енергетичному ринку, Вашингтон запропонував Індії прийняти частину цих поставок на свої нафтопереробні заводи.

За словами міністра, такий крок дозволить знизити страх дефіциту нафти та утримати світові ціни від різкого зростання.

Це просто прагматичне короткострокове рішення, щоб заспокоїти ринок. Жодних змін у політиці проти Росії немає", — наголосив Райт.

