logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.73

EUR/UAH

50.54

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией США открыли окно для российской нефти: в Вашингтоне объяснили неожиданный шаг
commentss НОВОСТИ Все новости

США открыли окно для российской нефти: в Вашингтоне объяснили неожиданный шаг

У Трампа объяснили, почему США решили смягчить нефтяные санкции против РФ

9 марта 2026, 09:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Администрация президента США Дональда Трампа временно разрешила Индии закупать российскую нефть, однако в Вашингтоне подчеркивают: это решение не означает смягчения политики в отношении Кремля. Речь идет о краткосрочной мере для стабилизации мирового энергетического рынка на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в комментарии телеканалу CNN. 

США открыли окно для российской нефти: в Вашингтоне объяснили неожиданный шаг

Санкции против России. Фото: из открытых источников

По его словам, Вашингтон предоставил Индии 30-дневное разрешение на закупку российского сырья из-за возникшего дефицита нефти, который усилился на фоне войны в Иране.

При этом глава американского Минэнерго подчеркнул, что стратегический курс США остается прежним – ограничение доходов России от продажи энергоресурсов.

"Политика США в отношении России совсем не изменилась. Индия прекрасно это понимает. Они фактически вытеснили российскую нефть из своего импорта и увеличили закупки у США, Венесуэлы и других стран. Индия была прекрасным партнером", — отметил Райт.

По его словам, решение стало результатом переговоров между американской и индийской сторонами, в которых также участвовал министр финансов США Скотт Бессент.

Как пояснил Райт, на мировом рынке сейчас сложилась необычная ситуация: большое количество нефти находится в море и ожидало разгрузки в китайских портах. Однако очереди на прием танкеров там могут достигать шести недель.

Чтобы избежать задержек и снизить напряжение на энергетическом рынке, Вашингтон предложил Индии принять часть этих поставок на свои нефтеперерабатывающие заводы.

По словам министра, такой шаг позволит снизить страх дефицита нефти и удержать мировые цены от резкого роста.

"Это просто прагматичное краткосрочное решение, чтобы успокоить рынок. Никаких изменений в политике против России нет", — подчеркнул Райт.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп сделал новое заявление о сроках завершения войны в Иране.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости