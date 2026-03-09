США открыли окно для российской нефти: в Вашингтоне объяснили неожиданный шаг

Администрация президента США Дональда Трампа временно разрешила Индии закупать российскую нефть, однако в Вашингтоне подчеркивают: это решение не означает смягчения политики в отношении Кремля. Речь идет о краткосрочной мере для стабилизации мирового энергетического рынка на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в комментарии телеканалу CNN.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

По его словам, Вашингтон предоставил Индии 30-дневное разрешение на закупку российского сырья из-за возникшего дефицита нефти, который усилился на фоне войны в Иране.

При этом глава американского Минэнерго подчеркнул, что стратегический курс США остается прежним – ограничение доходов России от продажи энергоресурсов.

"Политика США в отношении России совсем не изменилась. Индия прекрасно это понимает. Они фактически вытеснили российскую нефть из своего импорта и увеличили закупки у США, Венесуэлы и других стран. Индия была прекрасным партнером", — отметил Райт.

По его словам, решение стало результатом переговоров между американской и индийской сторонами, в которых также участвовал министр финансов США Скотт Бессент.

Как пояснил Райт, на мировом рынке сейчас сложилась необычная ситуация: большое количество нефти находится в море и ожидало разгрузки в китайских портах. Однако очереди на прием танкеров там могут достигать шести недель.

Чтобы избежать задержек и снизить напряжение на энергетическом рынке, Вашингтон предложил Индии принять часть этих поставок на свои нефтеперерабатывающие заводы.

По словам министра, такой шаг позволит снизить страх дефицита нефти и удержать мировые цены от резкого роста.

"Это просто прагматичное краткосрочное решение, чтобы успокоить рынок. Никаких изменений в политике против России нет", — подчеркнул Райт.

