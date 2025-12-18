logo_ukra

США та країни ЄС склали план гарантій безпеки для України: що у ньому прописано

Bloomberg зазначає, що мирний план може стати надійним засобом стримування майбутньої агресії з боку Росії.

 США та європейські союзники України підготували план гарантій безпеки з детальними, надійними й серйозними заходами для забезпечення виконання можливої мирної угоди з Росією. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на чиновників, обізнаних із пропозиціями.

Переговори про мир (фото з відкритих джерел)

нові санкції проти Росії. Про це на зустрічі з послами європейських країн заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

За його словами, Мінфін США може ввести додаткові санкції вже на наступному тижні. Американського міністра цитує надзвичайний та повноважний посол України у Сполучених Штатах Ольга Стефанішина.

 



