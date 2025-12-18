США та країни ЄС склали план гарантій безпеки для України: що у ньому прописано

США та європейські союзники України підготували план гарантій безпеки з детальними, надійними й серйозними заходами для забезпечення виконання можливої мирної угоди з Росією. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на чиновників, обізнаних із пропозиціями.

Переговори про мир (фото з відкритих джерел)