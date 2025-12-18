США та країни ЄС склали план гарантій безпеки для України: що у ньому прописано

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
США та європейські союзники України підготували план гарантій безпеки з детальними, надійними й серйозними заходами для забезпечення виконання можливої мирної угоди з Росією. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на чиновників, обізнаних із пропозиціями.
Переговори про мир (фото з відкритих джерел)
За його словами, Мінфін США може ввести додаткові санкції вже на наступному тижні. Американського міністра цитує надзвичайний та повноважний посол України у Сполучених Штатах Ольга Стефанішина.