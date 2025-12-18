logo

США и страны ЕС составили план гарантий безопасности для Украины: что в нем прописано
НОВОСТИ

США и страны ЕС составили план гарантий безопасности для Украины: что в нем прописано

Bloomberg отмечает, что мирный план может стать надежным средством сдерживания грядущей агрессии со стороны России.

18 декабря 2025, 21:05
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

США и европейские союзники Украины подготовили план гарантий безопасности с детальными, надежными и серьезными мерами по обеспечению выполнения возможного мирного соглашения с Россией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников, знающих предложения.

США и страны ЕС составили план гарантий безопасности для Украины: что в нем прописано

Переговоры о мире (фото из открытых источников)

новые санкции против России . Об этом на встрече с послами европейских стран заявил министр финансов США Скотт Бессент.

По его словам, Минфин США может ввести дополнительные санкции уже на следующей неделе. Американский министр цитирует чрезвычайный и полномочный посол Украины в Соединенных Штатах Ольга Стефанишина.



Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-12-18/ukraine-security-plan-offers-robust-protections-officials-say?srnd=homepage-europe
