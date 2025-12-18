США и страны ЕС составили план гарантий безопасности для Украины: что в нем прописано

США и европейские союзники Украины подготовили план гарантий безопасности с детальными, надежными и серьезными мерами по обеспечению выполнения возможного мирного соглашения с Россией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников, знающих предложения.

Переговоры о мире (фото из открытых источников)