США и страны ЕС составили план гарантий безопасности для Украины: что в нем прописано

Лиля Воробьева
США и европейские союзники Украины подготовили план гарантий безопасности с детальными, надежными и серьезными мерами по обеспечению выполнения возможного мирного соглашения с Россией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников, знающих предложения.
Переговоры о мире (фото из открытых источников)
По его словам, Минфин США может ввести дополнительные санкции уже на следующей неделе. Американский министр цитирует чрезвычайный и полномочный посол Украины в Соединенных Штатах Ольга Стефанишина.