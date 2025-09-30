У Афганістані росіяни втратили 18 тисяч жителів. США залишили В'єтнам після 65 тисяч загиблих Наразі йдеться про рівень загиблих та поранених з обох сторін, який перевищив мільйон. Таку заяву зробив спецпредставник США Кіт Келлог.

Кіт Келлог. Фото: із відкритих джерел

Спецпредставник Трампа назвав такі оцінки у втратах "приголомшливими" і додав, що ця війна "якось має закінчитися".

При цьому генерал зазначив, що адміністрація США зосереджена на тому, щоб зупинити найбільшу сухопутну війну в Європі з часів Другої світової, тобто війну в Україні.

"Найголовніше, що ми хочемо зробити — зупинити найбільшу сухопутну війну в Європі з часів Другої світової війни", — заявив Келлог.

Він додав, що це війна "промислової потужності, де загинули сотні тисяч людей – не тисячі, а саме сотні тисяч".

Читайте також на порталі "Коментарі" — США відновили дипломатичні контакти з Білоруссю насамперед для налагодження непрямих комунікацій з Кремлем. Як зазначив спеціальний представник США Кіт Келлог у коментарі The Guardian, інтерес Вашингтона до режиму Лукашенка обумовлений тісними контактами останнього із президентом Росії Володимиром Путіним.

За словами Келлога, Сполучені Штати не мають точного уявлення про зміст розмов між Лукашенком і Путіним, проте факт їхньої регулярності відіграє стратегічну роль. Саме тому США вирішили відновити діалог із Мінськом – щоб через білоруського лідера доносити власні меседжі до Кремля.

Келлог також наголосив, що початкова мета переговорів не стосувалася звільнення політичних ув'язнених. Хоча факт їхнього часткового звільнення був позитивним наслідком, ключовою метою залишається пошук дипломатичного шляху до завершення війни Росії проти України.