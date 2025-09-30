В Афганистане русские потеряли 18 тысяч человек. США оставили Вьетнам после 65 тысяч погибших. Сейчас же речь идет об уровне погибших и раненых с обеих сторон, который превысил миллион. Такое заявление сделал спецпредставитель США Кит Келлог.

Кит Келлог. Фото: из открытых источников

Спецпредставитель Трампа назвал такие оценки в потерях "ошеломляющими" и добавил, что эта война "каким-то образом должна закончиться".

При этом генерал отметил, что администрация США сосредоточена на том, чтобы остановить крупнейшую сухопутную войну в Европе со времен Второй мировой, то есть войну в Украине.

"Самое главное, что мы хотим сделать, — остановить крупнейшую сухопутную войну в Европе со времен Второй мировой войны", — заявил Келлог.

Он добавил, что это война "промышленной мощности, где погибли сотни тысяч людей — не тысячи, а именно сотни тысяч".

Читайте также на портале "Комментарии" — США возобновили дипломатические контакты с Беларусью, прежде всего, для налаживания косвенных коммуникаций с Кремлем. Как отметил специальный представитель США Кит Келлог в комментарии The Guardian, интерес Вашингтона к режиму Лукашенко обусловлен тесными контактами последнего с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Келлога, у Соединенных Штатов нет точного представления о содержании разговоров между Лукашенко и Путиным, однако факт их регулярности играет стратегическую роль. Именно поэтому США решили возобновить диалог с Минском – чтобы через белорусского лидера доносить собственные месседжи в Кремль.

Келлог также подчеркнул, что первоначальная цель переговоров не касалась освобождения политических заключенных. Хотя факт их частичного увольнения был положительным следствием, ключевой целью остается поиск дипломатического пути к завершению войны России против Украины.