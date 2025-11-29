США пропонують Україні та РФ "брудну" угоду про мир: кого визнають переможцем

Потенційна мирна угода між Україною та Росією не стане ні перемогою, ні поразкою для сторін, а буде суперечливим проміжним результатом. Про це пише американський аналітик Стівен Вертхайм у колонці для The Guardian. За його словами, несправедливий світ може виявитися єдиною реальною альтернативою набагато затяжнішій і руйнівній війні.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

Аналітик нагадує про 28-пунктовий план команди Дональда Трампа, який у США розкритикували як проросійський. Проте, стверджує Вертхайм, документ передбачав значні гарантії для Києва. План дозволяв Україні зберегти велику армію – обмеження у 600 тисяч військовослужбовців, на його думку, не зменшило б реальної боєздатності країни. США та Європа могли б надати Києву найпотужніші в історії гарантії безпеки, хай і не формальне членство в НАТО.

"Путін розпочав війну, щоб розірвати союз України із Заходом. Після її завершення Україна виявиться сильнішою, краще озброєна і ворожіша Росії, ніж будь-коли", — пише Вертхайм.

Він критикує американських політиків, які засуджують компроміс, не зазнаючи при цьому жодних втрат. На думку автора, Вашингтон ризикує повторити помилки минулого.

Вертхайм наводить приклади: США продовжували війну у В'єтнамі, щоб уникнути "ганебної поразки", але все одно програли; десятиліттями не йшли на переговори в Афганістані і врешті-решт втратили все; після успіху у Кувейті не визнали перемогу та сприяли дестабілізації регіону.

Аналітик наголошує, що Україна вже зірвала плани Москви на стрімке захоплення: більшість її територій залишаються під контролем, а Росія, за оцінками США, втратила понад 600 тисяч військових — удесятеро більше, ніж СРСР в Афганістані. Проте очікувати на повну військову перемогу нереалістично, зазначає Вертхайм.

"Найкраще, чого можна досягти, — це компромісне врегулювання, яке забезпечить Україні шанс на світ, навіть якщо Росія збереже частину вигод", — робить висновок автор, додаючи, що навіть вступ України до НАТО не гарантував би готовності союзників воювати за неї.

