США пропонують Україні та РФ "брудну" угоду про мир: кого визнають переможцем

Кравцев Сергей
Потенційна мирна угода між Україною та Росією не стане ні перемогою, ні поразкою для сторін, а буде суперечливим проміжним результатом. Про це пише американський аналітик Стівен Вертхайм у колонці для The Guardian. За його словами, несправедливий світ може виявитися єдиною реальною альтернативою набагато затяжнішій і руйнівній війні.
Переговори. Фото: з відкритих джерел
Аналітик нагадує про 28-пунктовий план команди Дональда Трампа, який у США розкритикували як проросійський. Проте, стверджує Вертхайм, документ передбачав значні гарантії для Києва. План дозволяв Україні зберегти велику армію – обмеження у 600 тисяч військовослужбовців, на його думку, не зменшило б реальної боєздатності країни. США та Європа могли б надати Києву найпотужніші в історії гарантії безпеки, хай і не формальне членство в НАТО.
Він критикує американських політиків, які засуджують компроміс, не зазнаючи при цьому жодних втрат. На думку автора, Вашингтон ризикує повторити помилки минулого.
Вертхайм наводить приклади: США продовжували війну у В'єтнамі, щоб уникнути "ганебної поразки", але все одно програли; десятиліттями не йшли на переговори в Афганістані і врешті-решт втратили все; після успіху у Кувейті не визнали перемогу та сприяли дестабілізації регіону.
Аналітик наголошує, що Україна вже зірвала плани Москви на стрімке захоплення: більшість її територій залишаються під контролем, а Росія, за оцінками США, втратила понад 600 тисяч військових — удесятеро більше, ніж СРСР в Афганістані. Проте очікувати на повну військову перемогу нереалістично, зазначає Вертхайм.
