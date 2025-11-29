США предлагают Украине и РФ "грязную" сделку о мире: кого признают победителем

Потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией не станет ни победой, ни поражением для сторон, а будет противоречивым промежуточным результатом. Об этом пишет американский аналитик Стивен Вертхайм в колонке для The Guardian. По его словам, несправедливый мир может оказаться единственной реальной альтернативой куда более затяжной и разрушительной войне.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Аналитик напоминает о 28-пунктовом плане команды Дональда Трампа, который в США раскритиковали как пророссийский. Однако, утверждает Вертхайм, документ предполагал и значительные гарантии для Киева. План позволял Украине сохранить крупную армию – ограничение в 600 тысяч военнослужащих, по его мнению, не уменьшило бы реальную боеспособность страны. США и Европа могли бы предоставить Киеву самые мощные в истории гарантии безопасности, пусть и не формальное членство в НАТО.

"Путин начал войну, чтобы разорвать союз Украины с Западом. По её завершении Украина окажется сильнее, лучше вооружена и более враждебна России, чем когда-либо", — пишет Вертхайм.

Он критикует американских политиков, которые осуждают компромисс, не неся при этом никаких потерь. По мнению автора, Вашингтон рискует повторить ошибки прошлого.

Вертхайм приводит примеры: США продолжали войну во Вьетнаме, чтобы избежать "позорного поражения", но всё равно проиграли; десятилетиями не шли на переговоры в Афганистане и в итоге потеряли всё; после успеха в Кувейте не признали победу и способствовали дестабилизации региона.

Аналитик подчёркивает, что Украина уже сорвала планы Москвы на стремительный захват: большинство её территорий остаются под контролем, а Россия, по оценкам США, потеряла более 600 тысяч военных — в десять раз больше, чем СССР в Афганистане. Однако ожидать полной военной победы нереалистично, отмечает Вертхайм.

"Лучшее, чего можно добиться, — это компромиссное урегулирование, которое обеспечит Украине шанс на мир, даже если Россия сохранит часть выгод", — заключает автор, добавляя, что даже вступление Украины в НАТО не гарантировало бы готовности союзников воевать за неё.

