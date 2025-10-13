logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією США можуть "зливати" розвідку РФ під прикриттям дозволу Трампа: шокуючі деталі
НОВИНИ

США можуть "зливати" розвідку РФ під прикриттям дозволу Трампа: шокуючі деталі

Військовий аналітик Олег Жданов пояснив, яким чином Дональд Трамп планує впливати на вибір цілей для українських атак.

13 жовтня 2025, 12:05
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп не має можливості диктувати Києву, куди саме наносити удари власними озброєнням, зазначає військовий експерт Олег Жданов.

США можуть "зливати" розвідку РФ під прикриттям дозволу Трампа: шокуючі деталі

Фото: з відкритих джерел

За його словами, керівництво та Сили оборони України самостійно визначають цілі й продовжать операції по російських об’єктах, зокрема енергетичній інфраструктурі. Жданов наголосив, що будь-які заяви американського лідера про "контроль" над рішенням — не більше за політичні меседжі, адже фактично рішення залишається за українським командуванням. 

Водночас експерт звернув увагу на ризики, пов’язані з передачею Пентагоном розвідданих для ударів: наявність дозволу Вашингтона може містити "підводний камінь". За словами Жданова, американська розвідка теоретично може передавати інформацію також і росіянам, що дає ворогу можливість перекинути засоби ППО на зазначені об’єкти та готувати засідки для наших дронів і ракет. Це, на його думку, створює двозначну ситуацію: з одного боку — Трамп постає рятівником, що допомагає Україні, а з іншого — фактичні можливості українських ударних засобів залишаються обмеженими (відсутні Tomahawk і власні дальні ракети).

Жданов зауважив: поки що Україна завдає ударів переважно безпілотниками, і заборонити такі дії складно. Тому важливо коригувати тактику застосування дронів, щоб вони досягали потрібних цілей і мінімізували ризики, що виникають через можливе витікання розвідданих. Нагадаємо: США вже передають Україні інформацію, яка дозволяє точніше вражати стратегічні енергетичні об’єкти Росії — НПЗ, трубопроводи й електростанції — що робить удари глибшими, сильнішими та точнішими, ніж раніше.

Як вже писали "Коментарі", швидкої масової демобілізації в Україні чекати не варто — повномасштабна війна поки не має кінця, тож процес виведення військових навряд чи почнеться найближчим часом. Таку думку висловив командир 3-ї роти батальйону безпілотних систем "Black Raven" 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Едуард Боднюк.



Джерело: https://glavred.net/war/kogda-zakonchitsya-voyna-i-chto-budet-s-demobilizaciey-voennyy-sdelal-prognoz-10706006.html
