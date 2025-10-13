США можуть "зливати" розвідку РФ під прикриттям дозволу Трампа: шокуючі деталі

Президент США Дональд Трамп не має можливості диктувати Києву, куди саме наносити удари власними озброєнням, зазначає військовий експерт Олег Жданов.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, керівництво та Сили оборони України самостійно визначають цілі й продовжать операції по російських об’єктах, зокрема енергетичній інфраструктурі. Жданов наголосив, що будь-які заяви американського лідера про "контроль" над рішенням — не більше за політичні меседжі, адже фактично рішення залишається за українським командуванням.

Водночас експерт звернув увагу на ризики, пов’язані з передачею Пентагоном розвідданих для ударів: наявність дозволу Вашингтона може містити "підводний камінь". За словами Жданова, американська розвідка теоретично може передавати інформацію також і росіянам, що дає ворогу можливість перекинути засоби ППО на зазначені об’єкти та готувати засідки для наших дронів і ракет. Це, на його думку, створює двозначну ситуацію: з одного боку — Трамп постає рятівником, що допомагає Україні, а з іншого — фактичні можливості українських ударних засобів залишаються обмеженими (відсутні Tomahawk і власні дальні ракети).

Жданов зауважив: поки що Україна завдає ударів переважно безпілотниками, і заборонити такі дії складно. Тому важливо коригувати тактику застосування дронів, щоб вони досягали потрібних цілей і мінімізували ризики, що виникають через можливе витікання розвідданих. Нагадаємо: США вже передають Україні інформацію, яка дозволяє точніше вражати стратегічні енергетичні об’єкти Росії — НПЗ, трубопроводи й електростанції — що робить удари глибшими, сильнішими та точнішими, ніж раніше.

Як вже писали "Коментарі", швидкої масової демобілізації в Україні чекати не варто — повномасштабна війна поки не має кінця, тож процес виведення військових навряд чи почнеться найближчим часом. Таку думку висловив командир 3-ї роти батальйону безпілотних систем "Black Raven" 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Едуард Боднюк.