Война с Россией США могут "сливать" разведку РФ под прикрытием разрешения Трампа: шокирующие детали
НОВОСТИ

США могут "сливать" разведку РФ под прикрытием разрешения Трампа: шокирующие детали

Военный аналитик Олег Жданов объяснил, как Дональд Трамп планирует влиять на выбор целей для украинских атак.

13 октября 2025, 12:05
Автор:
avatar

Клименко Елена

У президента США Дональда Трампа нет возможности диктовать Киеву, куда именно наносить удары собственным вооружением, отмечает военный эксперт Олег Жданов.

США могут "сливать" разведку РФ под прикрытием разрешения Трампа: шокирующие детали

Фото: из открытых источников

По его словам, руководство и Силы обороны Украины самостоятельно определяют цели и продолжат операции по российским объектам, в частности, энергетической инфраструктуре. Жданов подчеркнул, что любые заявления американского лидера о "контроле" над решением — не больше политических месседжей, ведь фактически решение остается за украинским командованием.

В то же время, эксперт обратил внимание на риски, связанные с передачей Пентагоном разведданных для ударов: наличие разрешения Вашингтона может содержать "подводный камень". По словам Жданова, американская разведка теоретически может передавать информацию также и россиянам, что дает врагу возможность опрокинуть средства ПВО на указанные объекты и готовить засады для наших дронов и ракет. Это, по его мнению, создает двусмысленную ситуацию: с одной стороны Трамп является спасателем, который помогает Украине, а с другой — фактические возможности украинских ударных средств остаются ограниченными (отсутствуют Tomahawk и собственные дальние ракеты).

Жданов заметил: пока Украина наносит удары преимущественно беспилотниками, и запретить такие действия сложно. Поэтому важно корректировать тактику применения дронов, чтобы они достигали нужных целей и минимизировали риски, возникающие из-за возможной утечки разведданных. Напомним, США уже передают Украине информацию, позволяющую более точно поражать стратегические энергетические объекты России — НПЗ, трубопроводы и электростанции — что делает удары более глубокими, сильными и точными, чем раньше.

Как уже писали "Комментарии", скорой массовой демобилизации в Украине ждать не стоит — полномасштабная война пока не имеет конца, так что процесс вывода военных вряд ли начнется в ближайшее время. Такое мнение высказал командир 3-й роты батальона беспилотных систем Black Raven 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр Эдуард Боднюк.



