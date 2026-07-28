Зустріч президентів України та США вже називають однією з найважливіших за останній час. Головне питання полягає не лише в тому, про що домовилися Володимир Зеленський і Дональд Трамп, а й у тому, чи перетворяться ці домовленості на реальні дії. Якщо Вашингтон дійсно піде на нові санкції, збільшення військової допомоги та жорсткіший економічний тиск, Кремль може опинитися у значно складнішій ситуації. Водночас очікувати швидкої капітуляції Росії було б надто оптимістично. Чи не стане чергова зустріч Зеленського і Трампа великим розчаруванням для Українців? Портал "Коментарі" з'ясував думки трьох моделей штучного інтелекту.

Фото: портал "Коментарі"

За версією чат-боту ChatGPT, на користь жорсткішої позиції США свідчать кілька факторів. По-перше, Трамп дедалі частіше демонструє розчарування тим, що Путін не реагує на дипломатичні сигнали. По-друге, у Конгресі формується підтримка нових санкцій, які можуть вдарити не лише по російській економіці, а й по країнах, що купують російську нафту. Крім того, Україна довела, що здатна завдавати болючих ударів по російській військовій та енергетичній інфраструктурі. Це створює додатковий тиск на російське керівництво.

Водночас існують причини сумніватися, що навіть дуже жорсткі кроки США швидко змусять Путіна змінити курс. Російське керівництво вже тривалий час демонструє готовність нести значні економічні втрати заради продовження війни. Крім того, Кремль продовжує розраховувати на підтримку партнерів, які допомагають обходити санкційні обмеження. Не варто забувати й про самого Трампа. Він неодноразово заявляв, що прагне завершити війну дипломатичним шляхом.

Чат-бот Gemini стверджує, що зустріч Зеленського та Трампа знову порушила питання: чи змусить Білий дім Кремль до поступок. Головний стимул для жорстких дій США — амбіції Трампа бути переможцем: ігнорування його ініціатив Путіним стане особистим викликом. Для тиску Вашингтон має дієві інструменти — вторинні нафтові санкції, розширення військової допомоги та ліцензії на виробництво ракет до Patriot.

Проте очікувати швидкої капітуляції РФ не варто. Трамп прагне компромісної угоди, а не розгрому Росії, побоюючись ескалації з ядерною державою та хаосу на енергоринках. Його погрози залишаються інструментом торгівлі, а реальний тиск залежатиме від того, чи наважиться США перейти від слів до практичних дій.

Чат-бот Copilot вважає, що сьогоднішні переговори Дональда Трампа та Володимира Зеленського можуть визначити подальший курс американської політики щодо війни в Україні. Якщо після зустрічі Вашингтон посилить санкційний тиск на Росію, розширить військову допомогу Києву та консолідує союзників, це здатне значно ускладнити становище Кремля й підвищити шанси на реальні переговори.

Втім, не варто очікувати миттєвого ефекту. Політика Трампа залишається непередбачуваною, а сам він неодноразово наголошував на бажанні завершити війну дипломатичним шляхом. Крім того, Росія вже адаптувалася до частини санкцій, тому навіть жорсткі нові обмеження навряд чи одразу змусять Володимира Путіна погодитися на суттєві поступки.

Загалом усі три версії ШІ вважають, що зустріч Зеленського і Трампа здатна стати початком нового етапу американської політики щодо Росії. Найімовірніше, Вашингтон посилить економічний і військово-політичний тиск на Кремль. Однак очікувати, що один пакет санкцій чи одна зустріч змусять Путіна негайно погодитися на серйозні поступки, не варто.

Портал "Коментарі" вже писав, що у мережі з'явилися повідомлення про можливу підготовку Іраном удару балістичними ракетами по території України.