США готові: Трамп зробив нову жорстку заяву про війну в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові підтримати встановлення миру після завершення військової агресії Росії проти України. Про це він розповів 18 вересня в інтерв’ю Fox News, повідомляє Reuters.

Фото: з відкритих джерел

"Коли війна закінчиться, ми допоможемо забезпечити мир. І, на мою думку, це рано чи пізно станеться", — зазначив Трамп.

Водночас він визнав, що процес припинення бойових дій в Україні виявився складнішим, ніж очікувалося, та висловив "серйозне розчарування" діями російського лідера Володимира Путіна.

"Я думав, що врегулювання конфлікту між Росією та Україною буде простішим, враховуючи мої стосунки з Путіним. Тому я розчарований", — додав американський президент.

Раніше Трамп неодноразово встановлював Москві строки для досягнення домовленості про припинення вогню з Україною, погрожуючи новими санкціями, проте ці терміни ігнорувалися. У серпні в Алясці відбулася зустріч із Путіним, яку Білий дім назвав "мирним самітом", але без значних результатів.

Попри це, Трамп вірить, що вирішення конфлікту можливе. Одним із ключових факторів він вважає припинення закупівлі російської нафти Європою.

"Якщо ціни на нафту впадуть або Росія не зможе її продавати, їй не залишиться іншого вибору, як піти на врегулювання. Однак коли країни ЄС або НАТО продовжують купувати російську нафту — це не найкраще", — підкреслив він.

6 вересня він визнав, що припинення конфлікту виявилося складнішим, ніж очікував, нагадавши про своє досвід завершення семи воєн і висловивши впевненість, що і цей конфлікт теж буде зупинено.

25 серпня Трамп пригрозив "рішуче втрутитися" у війну в Україні, якщо протягом двох тижнів не буде прогресу у мирному процесі.

