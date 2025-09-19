США готовы: Трамп сделал новое жесткое заявление о войне в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы поддержать установление мира по завершении военной агрессии России против Украины. Об этом он рассказал 18 сентября в интервью Fox News, сообщает Reuters.

Фото: из открытых источников

"Когда война закончится, мы поможем обеспечить мир. И, по моему мнению, это рано или поздно произойдет", — отметил Трамп.

В то же время, он признал, что процесс прекращения боевых действий в Украине оказался сложнее, чем ожидалось, и выразил "серьезное разочарование" действиями российского лидера Владимира Путина.

"Я думал, что урегулирование конфликта между Россией и Украиной будет проще, учитывая мои отношения с Путиным. Поэтому я разочарован", — добавил американский президент.

Ранее Трамп неоднократно устанавливал Москве сроки для достижения договоренности о прекращении огня с Украиной, угрожая новыми санкциями, однако эти сроки игнорировались. В августе в Аляске состоялась встреча с Путиным, которую Белый дом назвал "мирным саммитом", но без значительных результатов.

Несмотря на это, Трамп верит, что разрешение конфликта возможно. Одним из ключевых факторов он считает прекращение закупки российской нефти по Европе.

"Если цены на нефть упадут или Россия не сможет ее продавать, ей не останется иного выбора, как пойти на урегулирование. Однако когда страны ЕС или НАТО продолжают покупать российскую нефть – это не лучше", — подчеркнул он.

6 сентября он признал, что прекращение конфликта оказалось сложнее, чем ожидал, напомнив о своем опыте завершения семи войн и выразив уверенность, что и этот конфликт тоже будет остановлен.

25 августа Трамп пригрозил "решительно вмешаться" в войну в Украине, если в течение двух недель не будет прогресса в мирном процессе.

Как уже писали "Комментарии", Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приняла резолюцию, в которой четко указана необходимость возвращения Запорожской атомной электростанции под контроль Украины. О решении сообщило Министерство энергетики Украины.