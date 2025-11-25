logo_ukra

США дуже поспішають з війною в Україні: навіщо Трамп підключив Сі

США намагаються прискорити переговорні процеси

25 листопада 2025, 09:25
Автор:
Кравцев Сергей

Розова Трампа і Сі, з великою вірогідністю, крім всього іншого мала на меті проінформувати КНР про переговори по війні в Україні. При цьому малоймовірно, що йшлося про втручання чи впливи Китаю. Більше схоже, що Трамп просто поставив до відома КНР. Таку думку висловив політолог Вадим Денисенко.

США дуже поспішають з війною в Україні: навіщо Трамп підключив Сі

Дональд Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Експерт розповів, що США пробують прискорити переговорні процеси. Їхня логіка проста – заморозка конфлікту зараз під гарантії Трампа. Головні противники цього підходу Європа, яка переживає через відсутність  гарантій безпеки для себе, адже слово Трампа їх не дуже влаштовує. Нинішні переговори з точки зору європейців – це переговори про їхні гарантії безпеки.

Політолог продовжує, при цьому ми є катастрофічно фінансово залежними від Європи: немає європейських грошей – немає нічого. І у цьому плані наші переговори – це частина переговорів ЄС, де ми, особливо на фоні корупційного скандалу та відсутності грошей з 1.03.26 є дуже обмеженими. Ми стали частиною цих переговорів відразу після інавгурації Трампа. Але рік тому наші позиції були набагато сильнішими. 

"Китай чекає. Чому? Бо навіть, якщо завтра наступить мир, ЄС і Україна потребуватимуть його. Та модель економічного співіснування, яку навʼязує США не може бути тривкою, бо немає ні безпекових гарантій, ні економічних профітів. З іншої сторони Китай, схоже  не дуже вірить в швидкі рішення: поки ані Путін не готовий до цього, ані ЄС", – зауважив Вадим Денисенко.

Експерт зауважує, попри все це, ми, схоже, ввійшли в короткий період вікна можливостей тих самих швидких рішень. І тут мʼяч на стороні Путіна. США вчергове готові йому запропонувати території та часткове повернення у світову політику – поступове зняття політичних і економічних санкцій. Чи вистачить це Путіну, який марить третім полюсом світу – неясно. Особливо, якщо зважити на те, що ЄС має контрольний пакет акцій у знятті санкцій.

Читайте також на порталі "Коментарі" — будуть нові новини щодо мирного плану для України: кому Трамп призначив зустріч.




