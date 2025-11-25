США дуже поспішають з війною в Україні: навіщо Трамп підключив Сі

Розова Трампа і Сі, з великою вірогідністю, крім всього іншого мала на меті проінформувати КНР про переговори по війні в Україні. При цьому малоймовірно, що йшлося про втручання чи впливи Китаю. Більше схоже, що Трамп просто поставив до відома КНР. Таку думку висловив політолог Вадим Денисенко.

Дональд Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Експерт розповів, що США пробують прискорити переговорні процеси. Їхня логіка проста – заморозка конфлікту зараз під гарантії Трампа. Головні противники цього підходу Європа, яка переживає через відсутність гарантій безпеки для себе, адже слово Трампа їх не дуже влаштовує. Нинішні переговори з точки зору європейців – це переговори про їхні гарантії безпеки.

Політолог продовжує, при цьому ми є катастрофічно фінансово залежними від Європи: немає європейських грошей – немає нічого. І у цьому плані наші переговори – це частина переговорів ЄС, де ми, особливо на фоні корупційного скандалу та відсутності грошей з 1.03.26 є дуже обмеженими. Ми стали частиною цих переговорів відразу після інавгурації Трампа. Але рік тому наші позиції були набагато сильнішими.

"Китай чекає. Чому? Бо навіть, якщо завтра наступить мир, ЄС і Україна потребуватимуть його. Та модель економічного співіснування, яку навʼязує США не може бути тривкою, бо немає ні безпекових гарантій, ні економічних профітів. З іншої сторони Китай, схоже не дуже вірить в швидкі рішення: поки ані Путін не готовий до цього, ані ЄС", – зауважив Вадим Денисенко.

Експерт зауважує, попри все це, ми, схоже, ввійшли в короткий період вікна можливостей тих самих швидких рішень. І тут мʼяч на стороні Путіна. США вчергове готові йому запропонувати території та часткове повернення у світову політику – поступове зняття політичних і економічних санкцій. Чи вистачить це Путіну, який марить третім полюсом світу – неясно. Особливо, якщо зважити на те, що ЄС має контрольний пакет акцій у знятті санкцій.

