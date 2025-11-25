США очень спешат с войной в Украине: зачем Трамп подключил Си

Розовая Трампа и Си, с большой вероятностью, помимо всего прочего преследовала цель проинформировать КНР о переговорах по войне в Украине. При этом маловероятно, что речь шла о вмешательстве или влиянии Китая. Более похоже, что Трамп просто поставил в известность КНР. Такое мнение высказал политолог Вадим Денисенко.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Эксперт рассказал, что США пытаются ускорить переговорные процессы. Их логика проста – заморозка конфликта сейчас под гарантии Трампа. Главные противники этого подхода Европа, переживающаяся из-за отсутствия гарантий безопасности для себя, ведь слово Трампа их не очень устраивает. Нынешние переговоры с точки зрения европейцев – это переговоры об гарантиях безопасности.

Политолог продолжает, при этом мы катастрофически финансово зависимы от Европы: нет европейских денег – нет ничего. И в этом плане наши переговоры – это часть переговоров ЕС, где мы, особенно на фоне коррупционного скандала и отсутствия денег с 1.03.26, очень ограничены. Мы стали частью этих переговоров сразу после инаугурации Трампа. Но год назад наши позиции были гораздо сильнее.

Китай ждет. Почему? Ведь даже если завтра наступит мир, ЕС и Украина будут нуждаться в нем. Та модель экономического сосуществования, которую навязывает США, не может быть прочной, потому что нет ни гарантий безопасности, ни экономических профитов. С другой стороны Китай, похоже, не очень верит в скорые решения: пока ни Путин не готов к этому, ни ЕС", – отметил Вадим Денисенко.

Эксперт замечает, несмотря ни на что, мы, похоже, вошли в короткий период окна возможностей тех же быстрых решений. И здесь мяч на стороне Путина. США в очередной раз готовы ему предложить территории и частичное возвращение в мировую политику – постепенное снятие политических и экономических санкций. Хватит ли это Путину, грезящему третьим полюсом мира – неясно. Особенно, если учесть, что ЕС имеет контрольный пакет акций в снятии санкций.

