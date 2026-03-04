logo_ukra

Справжній перелом: у США розповіли, що сталося на фронті вперше з 2023 року
НОВИНИ

Справжній перелом: у США розповіли, що сталося на фронті вперше з 2023 року

Дані Інституту вивчення війни: лютий став переломним, але Росія готується до нового ривку

4 березня 2026, 07:14
Українські сили вперше з часів контрнаступу літа 2023 звільнили більше території, ніж втратили. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), який зафіксував чистий приріст площ останніми тижнями лютого 2026 року.

Справжній перелом: у США розповіли, що сталося на фронті вперше з 2023 року

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

За оцінкою американських аналітиків, із 1 січня українські військові звільнили близько 257 квадратних кілометрів. Лише у період з 14 по 20 лютого чистий приріст становив майже 33 кв. км, а з 21 до 27 лютого – ще близько 57 кв. км. Востаннє порівнянна динаміка спостерігалася влітку 2023 року, коли ЗСУ демонстрували стійкий поступ на півдні та сході країни.

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю, опублікованому 3 березня, назвав ще більшу цифру – 460 квадратних кілометрів із початку 2026 року.

В ISW зазначають, що їхня методологія може занижувати реальні показники, оскільки аналітики враховують лише підтверджені дані з відкритих джерел та відображають позиції противника до отримання переконливих доказів їхньої втрати.

Експерти наголошують: успіхи ЗСУ мають локальний характер і навряд чи переростуть у масштабний контрнаступ. Проте ці операції зірвали підготовку російських військ до весняно-літньої кампанії 2026 року. Тепер армії РФ, ймовірно, доведеться зосередитись на стабілізації оборони та відновленні втрачених рубежів, перш ніж переходити до нових атак.

Лютневі бої показали, що лінія фронту залишається рухомою, а ініціатива на окремих ділянках здатна переходити до Києва – навіть на тлі очікувань масштабного наступу Москви.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Мерц після зустрічі з Трампом зробив важливу заяву про угоду щодо України.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Зеленський зробив нову заяву про обмін територіями.




Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-march-3-2026/
