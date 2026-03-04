Справжній перелом: у США розповіли, що сталося на фронті вперше з 2023 року

Українські сили вперше з часів контрнаступу літа 2023 звільнили більше території, ніж втратили. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), який зафіксував чистий приріст площ останніми тижнями лютого 2026 року.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

За оцінкою американських аналітиків, із 1 січня українські військові звільнили близько 257 квадратних кілометрів. Лише у період з 14 по 20 лютого чистий приріст становив майже 33 кв. км, а з 21 до 27 лютого – ще близько 57 кв. км. Востаннє порівнянна динаміка спостерігалася влітку 2023 року, коли ЗСУ демонстрували стійкий поступ на півдні та сході країни.

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю, опублікованому 3 березня, назвав ще більшу цифру – 460 квадратних кілометрів із початку 2026 року.

В ISW зазначають, що їхня методологія може занижувати реальні показники, оскільки аналітики враховують лише підтверджені дані з відкритих джерел та відображають позиції противника до отримання переконливих доказів їхньої втрати.

Експерти наголошують: успіхи ЗСУ мають локальний характер і навряд чи переростуть у масштабний контрнаступ. Проте ці операції зірвали підготовку російських військ до весняно-літньої кампанії 2026 року. Тепер армії РФ, ймовірно, доведеться зосередитись на стабілізації оборони та відновленні втрачених рубежів, перш ніж переходити до нових атак.

Лютневі бої показали, що лінія фронту залишається рухомою, а ініціатива на окремих ділянках здатна переходити до Києва – навіть на тлі очікувань масштабного наступу Москви.

