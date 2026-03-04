Настоящий перелом: в США рассказали, что произошло на фронте впервые с 2023 года

Украинские силы впервые со времен контрнаступления лета 2023 года освободили больше территории, чем потеряли. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), который зафиксировал чистый прирост площадей в последние недели февраля 2026 года.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По оценке американских аналитиков, с 1 января украинские военные освободили около 257 квадратных километров. Только в период с 14 по 20 февраля чистый прирост составил почти 33 кв. км, а с 21 по 27 февраля – еще около 57 кв. км. Последний раз сопоставимая динамика наблюдалась летом 2023 года, когда ВСУ демонстрировали устойчивое продвижение на юге и востоке страны.

Президент Владимир Зеленский в интервью, опубликованном 3 марта, назвал еще большую цифру – 460 квадратных километров с начала 2026 года.

В ISW отмечают, что их методология может занижать реальные показатели, поскольку аналитики учитывают только подтвержденные данные из открытых источников и отображают позиции противника до получения убедительных доказательств их утраты.

Эксперты подчеркивают: успехи ВСУ носят локальный характер и вряд ли перерастут в масштабное контрнаступление. Тем не менее эти операции сорвали подготовку российских войск к весенне-летней кампании 2026 года. Теперь армии РФ, вероятно, придется сосредоточиться на стабилизации обороны и восстановлении утраченных рубежей, прежде чем переходить к новым атакам.

Февральские бои показали, что линия фронта остается подвижной, а инициатива на отдельных участках способна переходить к Киеву – даже на фоне ожиданий масштабного наступления Москвы.

