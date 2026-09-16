Справа не тільки у Путіні: Залужний розповів, хто насправді не дав завершитися війні

Валерій Залужний виступив із жорсткою оцінкою нинішньої війни, звернувши увагу не лише на дії Росії, а й на рішення міжнародних партнерів та внутрішні проблеми України. Свої міркування він оприлюднив у колонці для "Української правди".

Валерій Залужний. Фото: з відкритих джерел

За словами Залужного, повномасштабна війна могла завершитися із меншими втратами, однак частина держав, на його думку, уникала рішень через побоювання можливої ядерної ескалації. Він вважає, що страх перед прямим зіткненням із Росією вплинув на готовність партнерів переходити певні "червоні лінії".

Окремо дипломат звернув увагу на українські внутрішні проблеми. Він назвав війну періодом, у якому країна змушена протистояти агресії одночасно з проблемами корупції. Залужний наголосив, що масштабні виклики безпеці не скасовують необхідності боротися з корупційними практиками всередині держави.

Ще один його акцент – роль бізнесу та технологій. Залужний заявив, що сучасна війна дедалі сильніше залежить від технологічного розвитку, однак, на його думку, сам по собі технологічний прогрес не гарантує наближення завершення бойових дій.

Він також розкритикував відсутність, як вважає, достатньо чіткої довгострокової стратегії. За його оцінкою, глобальні рішення та стратегічне планування поступилися місцем ситуативним діям, тоді як для завершення війни потрібне системне бачення.

Водночас Залужний наголосив на людському вимірі війни. За його словами, за технологіями, зброєю, економічними рішеннями та політичними домовленостями завжди залишаються люди, які несуть основний тягар бойових дій.

Раніше Залужний також заявляв, що війна та науково-технічний прогрес кардинально змінили характер сучасних бойових дій, а Україна отримала унікальний досвід, який має враховуватися під час трансформації системи колективної безпеки.

Також видання "Коментарі" повідомляло – тільки у Залужного вистачило хоробрості про це сказати: чому Україні не світить членство у НАТО.