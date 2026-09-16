Дело не только в Путине: Залужный рассказал, кто на самом деле не дал завершиться войне

Валерий Залужный выступил с жесткой оценкой нынешней войны, обратив внимание не только на действия России, но и решение международных партнеров и внутренние проблемы Украины. Свои соображения он обнародовал в колонке "Украинской правды".

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

По словам Залужного, полномасштабная война могла завершиться с меньшими потерями, однако часть государств, по его мнению, избегала решений из-за опасений возможной ядерной эскалации. Он считает, что страх перед прямым столкновением с Россией повлиял на готовность партнеров переходить определенные красные линии.

Отдельно дипломат обратил внимание на украинские внутренние проблемы. Он назвал войну периодом, когда страна вынуждена противостоять агрессии одновременно с проблемами коррупции. Залужный отметил, что масштабные вызовы безопасности не упраздняют необходимости бороться с коррупционными практиками внутри государства.

Еще один его акцент – роль бизнеса и технологий. Залужный заявил, что современная война все больше зависит от технологического развития, однако, по его мнению, сам по себе технологический прогресс не гарантирует приближение завершения боевых действий.

Он также подверг критике отсутствие, как считает, достаточно четкой долгосрочной стратегии. По его оценке, глобальные решения и стратегическое планирование уступили место ситуативным действиям, тогда как для завершения войны необходимо системное видение.

В то же время Залужный отметил человеческое измерение войны. По его словам, за технологиями, оружием, экономическими решениями и политическими договоренностями всегда остаются люди, несущие основное бремя боевых действий.

Ранее Залужный заявлял, что война и научно-технический прогресс кардинально изменили характер современных боевых действий, а Украина получила уникальный опыт, который должен учитываться при трансформации системы коллективной безопасности.

Также издание "Комментарии" сообщало – только у Залужного хватило храбрости сказать: почему Украине не светит членство в НАТО.