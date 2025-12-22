Справа далеко не у території: на Заході попередили про небезпечну мету Путіна на Донбасі

Реалізація так званого "мирного плану" для України може призвести не лише до втрати територій, а й до серйозного скорочення стратегічних ресурсів, які є критично важливими для енергетики та промислового виробництва. За повідомленнями західних медіа, план передбачає закріплення за Росією контроль над окупованими землями, зокрема над Донбасом, який історично є одним із найбільших вугільних регіонів країни

Фото: з відкритих джерел

На нині окупованих територіях підтверджені запаси кам’яного вугілля перевищують 27 млрд тонн, що становить близько двох третин національних запасів. Більшість шахт вже опинилися під контролем РФ, водночас модернізовані підприємства Дніпропетровщини залишаються під юрисдикцією України. Крім вугілля, Донбас володіє покладами літію — ключового матеріалу для виробництва акумуляторів, а також рідкісних металів: танталу, ніобію, рубідію та цезію. З 37 ідентифікованих критичних родовищ 8 нині контролює Росія.

Росія вже контролює близько 20% українських газових запасів і кримські нафтові родовища, проте Україна залишається головним власником урану у Європі, який забезпечує половину енергетичних потреб країни. До того ж Україна володіє приблизно чвертю світових запасів чорнозему, що робить її стратегічним гравцем на ринку зерна та олійних культур. Окупація призвела до втрати близько 1,6 млн гектарів пшеничних полів — чверті всіх посівів країни. У 2025 році на тимчасово окупованих територіях зібрали 7,2 млн тонн пшениці, що становить приблизно 25% загального виробництва.

Як вже писали "Коментарі", чисельність російських наступальних сил на території України збільшилася до приблизно 710 тисяч осіб, що на сто тисяч більше, ніж у листопаді минулого року. Щоб українські війська змогли ефективно утримувати свої позиції, необхідно активізувати мобілізаційні заходи, повідомив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.