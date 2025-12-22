Реализация так называемого "мирного плана" для Украины может привести не только к потере территорий, но и к серьезному сокращению стратегических ресурсов, критически важных для энергетики и промышленного производства. По сообщениям западных медиа, план предусматривает закрепление за Россией контроля над оккупированными землями, в частности над Донбассом, исторически одним из крупнейших угольных регионов страны.

Фото: из открытых источников

На ныне оккупированных территориях подтвержденные запасы каменного угля превышают 27 млрд. тонн, что составляет около двух третей национальных запасов. Большинство шахт уже оказались под контролем РФ, в то же время модернизированные предприятия Днепропетровской области остаются под юрисдикцией Украины. Кроме угля, Донбасс владеет залежями лития — ключевого материала для производства аккумуляторов, а также редких металлов: тантала, ниобия, рубидия и цезия. Из 37 идентифицированных критических месторождений 8 сейчас контролирует Россия.

Россия уже контролирует около 20% украинских газовых запасов и крымские нефтяные месторождения, однако Украина остается главным владельцем урана в Европе, обеспечивающим половину энергетических потребностей страны. К тому же Украина владеет примерно четвертью мировых запасов чернозема, что делает ее стратегическим игроком на рынке зерна и масличных культур. Оккупация привела к потере около 1,6 млн гектаров пшеничных полей – четверти всех посевов страны. В 2025 году на временно оккупированных территориях собрали 7,2 млн. тонн пшеницы, что составляет примерно 25% общего производства.

Как уже писали "Комментарии", численность российских наступательных сил на территории Украины увеличилась примерно до 710 тысяч человек, что на сто тысяч больше, чем в ноябре прошлого года. Чтобы украинские войска смогли эффективно удерживать свои позиции, необходимо активизировать мобилизационные мероприятия, сообщил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.