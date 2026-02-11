Головний рабин України Моше Асман відвідав Державний департамент США, де провів низку важливих переговорів щодо підтримки нашої держави. За словами релігійного лідера, він мав "гарні зустрічі", результати яких дають привід для оптимізму.

«Сподіваюсь на дуже гарні новини»: Головний рабин України провів зустрічі в Держдепартаменті США

Підсумовуючи свій візит, Моше Асман зауважив: "Я не пророк, але сподіваюсь на дуже гарні новини". Він підкреслив, що його головною метою було надання американським партнерам об’єктивної інформації про ситуацію в країні. "Говорив про Україну, усю правду доносив", — зазначив він.

Рабин висловив упевненість у перемозі справедливості, додавши символічне послання: "Все буде добре. Правда розжене брехню, як світло розжене темряву". Очікується, що озвучені під час візиту тези сприятимуть подальшому зміцненню українсько-американських відносин.

