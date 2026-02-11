logo_ukra

«Сподіваюсь на дуже гарні новини»: Головний рабин України провів зустрічі в Держдепартаменті США
«Сподіваюсь на дуже гарні новини»: Головний рабин України провів зустрічі в Держдепартаменті США

Візит до Держдепу: Моше Асман доніс правду про Україну та запевнив, що «все буде добре»

11 лютого 2026, 01:16
Автор:
Недилько Ксения

Головний рабин України Моше Асман відвідав Державний департамент США, де провів низку важливих переговорів щодо підтримки нашої держави. За словами релігійного лідера, він мав "гарні зустрічі", результати яких дають привід для оптимізму.

Підсумовуючи свій візит, Моше Асман зауважив: "Я не пророк, але сподіваюсь на дуже гарні новини". Він підкреслив, що його головною метою було надання американським партнерам об’єктивної інформації про ситуацію в країні. "Говорив про Україну, усю правду доносив", — зазначив він.

Рабин висловив упевненість у перемозі справедливості, додавши символічне послання: "Все буде добре. Правда розжене брехню, як світло розжене темряву". Очікується, що озвучені під час візиту тези сприятимуть подальшому зміцненню українсько-американських відносин.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російська пропаганда поширює черговий фейк про мобілізацію в Україну. У Центрі стратегічних комунікацій спростували інформацію про те, що нібито “українці почали переодягатися в євреїв, аби уникнути мобілізації”. Такі новини поширюють російські державні ЗМІ.

Насправді, як пояснили у Центрі, на відео, яке поширюють російські пропагандисти, видно лише те, що поліція перевіряла документи одного з ізраїльських хасидів. “Однак росіяни використали цей інфопривід, аби додати вигаданих контекстів і почали брехати про "”переодягання українців у євреїв” — аби дискредитувати українців і їх армію, просуваючи наратив про “масове ухилення”, — пояснили в Центрі.                                



